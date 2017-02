O Partido Verde no Tocantins (PV) realizou no último final de semana, em Palmas/TO, um seminário de capacitação política, com o tema “Os desafios da Gestão Pública em Tempos de Crise”. O evento que teve como meta contribuir para que os novos prefeitos façam uma gestão exemplar, reuniu o vice presidente Nacional da Sigla, Edson Duarte, a vice-governadora do Estado, Cláudia Lélis, o presidente estadual da Sigla, Marcelo Lélis, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e líderes de todo o Tocantins.

Em discurso, o presidente regional do PV, Marcelo Lélis, falou em um novo PV. "Esse é o novo Partido Verde, temos que ter a consciência do tamanho da nossa responsabilidade e essa é a hora de mostrarmos o nosso trabalho, pois o tamanho das nossas conquistas em 2018 só dependerá do nosso trabalho e da nossa unidade”, declarou. Ainda de acordo com Lélis, muita coisa mudou depois que assumiu o PV no Tocantins. "Hoje inauguramos um novo PV no Tocantins, de 2004, quando assumir a presidência do PV no Tocantins até hoje, muita coisa mudou. O fato é que depois de muito trabalho, milhares de quilômetros rodados nesse Estado, estamos aqui com 13 prefeitos eleitos, nove vice-prefeitos e 63 vereadores e isso é fruto do trabalho e empenho de cada um de vocês que acreditaram que isso seria possível. Me refiro também aqueles que apesar de não terem vencido as eleições, fizeram campanhas brilhantes”, completou.

Já a vice-governadora ressaltou que a meta do partido é buscar alternativas de gestão. "Já fomos um partido pequeno e digo já fomos, porque hoje somos grandes. Quem não se lembra do primeiro movimento que o PV fez pelo Estado? Hoje nós estamos em 120 municípios, sendo que em 51 deles temos mandatos eletivos. O PV hoje já é uma das grandes forças política no nosso Estado e essa força foi construída com a participação de todos vocês. Sabemos que administrar não é tarefa fácil, mas não existe magica, exite planejamento, e o nosso partido já levanta essa bandeira com foco na sustentabilidade há muito tempo, pois não podemos ficar com o pires na mão esperando os recursos caírem da união. Temos que transformar nossas ideias em alternativas e a meta é contribuir para que nossos prefeitos façam gestão para todos e atenda aos interesses da população”, disse.

Palestras

A programação ocorreu na sexta-feira, 17, no Hotel 10, em Palmas, durante todo o dia. As palestras foram ministradas pelo ex-deputado federal e vice presidente Nacional do PV e atual secretário de articulação institucional do Ministério do Meio Ambiente, Edson Duarte, pelo gerente do Programa AP3, do Ministério do Meio Ambiente, Dioclécio Ferreira da Luz, pelo diretor de Desenvolvimento Sustentável da Secretária Estadual de Meio Ambiente e Jânio Whashington.⁠⁠⁠⁠