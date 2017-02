A senadora Kátia Abreu encontra-se desde domingo em missão a Israel. A parlamentar viajou a convite da Confederação Israelita. Um dos objetivos da viagem para a senadora é obter conhecimento acerca de aproveitamento hídrico, modelos de irrigação e reservação de água, assunto em que os israelenses são os maiores especialistas do planeta.

A senadora pretende com as informações subsidiar as ações e projetos que tem discutido com técnicos e autoridades do setor no País no sentido encontrar soluções para os problemas ocasionados pela seca nos Estados, especialmente no Tocantins, onde, conforme verificou a parlamentar no ano passado, a falta de água é de longe a maior dificuldade que enfrenta a população da maioria dos municípios.

Na noite de ontem, 19, a parlamentar participou de uma palestra proferida pelo jornalista português Henrique Symmerman (foto 01), especialista em Oriente Médio e correspondente da Globo News. Já nesta segunda a senadora Kátia Abreu participou de palestra do advogado Liron Lbman (foto 02), especialista em direito internacional.

Israel está em 1º lugar no mundo em investimentos em pesquisa e inovação, aplicando 4% do PIB no setor. A senadora Kátia Abreu pretende, durante a missão em Israel, estabelecer cooperação para a implementação do Parque Tecnológico do ABC (Agricultura de Baixo Carbono), onde a irrigação é um grande instrumento.