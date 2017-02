A quinta e última fase da biometria no Tocantins completa um mês semana que vem e os atendimentos nas 17 zonas eleitorais tem se intensificado após as audiências públicas realizadas pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, com a presença de juízes eleitorais, líderes religiosos, políticos e comunitários. A equipe já percorreu as cidades de Formoso do Araguaia, Araguaçu, Peixe, Araguacema, Caseara e Ponte Alta, ouvindo e vendo de perto a realidade de cada zona eleitoral.

Recesso de carnaval

Os atendimentos serão suspensos apenas no recesso de carnaval, do dia 27 de fevereiro (segunda-feira) a 1º de março (quarta-feira) e retornam na quinta-feira (2/3). Nas 17 zonas eleitorais que passam por biometria os horários serão diferenciados. Confira relação abaixo.

Mobilização

Durante o recesso e também em toda a campanha da biometria, a Justiça Eleitoral reforçará a mensagem ao cidadão com mobilização por meio das redes sociais, incentivando o comparecimento ao cartório o quanto antes. O eleitor poderá conferir a campanha publicitária Tocantins 100% biométrico no twiter: @TRETocantins, no facebook/TRETocantins e pelo youtube: justicaeleitoralto.

Números

Até o momento, dos 341.50 eleitores que deverão passar pela revisão biométrica, 55.379 já se recadastraram, o que corresponde a 16%.

A 12ª ZE de Xambioá é a que mais atendeu. Dos 23.904 eleitores, 4.738 já passaram pelo recadastro biométrico, o que corresponde a 19,82%.

Municípios

Nesta última fase passarão por recadastramento biométrico os eleitores das Zonas Eleitorais de Filadélfia (8ª ZE), Tocantinópolis (9ªZE), Araguatins (10ª ZE), Itaguatins (11ª ZE), Xambioá (12ª ZE), Formoso do Araguaia (15ª ZE), Colmeia (16ª ZE), Peixe (20ª ZE), Augustinópolis (21ª ZE), Araguacema (24ª ZE), Ponte Alta do Tocantins (26ª ZE), Wanderlândia (27ª ZE), Araguaçu (30ª ZE), Arapoema (31ª ZE), Goiatins (32ª ZE), Itacajá (33ª ZE), Araguaína (34ª ZE). Ao todo serão envolvidos 65 municípios, finalizando o processo biométrico em todo o estado do Tocantins.