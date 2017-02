Três indivíduos foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 22, na TO 255, saída para Lagoa da Confusão, acusados de porte ilegal de arma de fogo. Com os suspeitos os policiais localizaram três armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 22 com 18 munições intactas, uma espingarda Bereta calibre 28 com sete cartuchos intactos, uma espingarda artesanal calibre 38 com uma munição intacta.

Os policiais realizavam patrulhamento da Rodovia quando identificaram os indivíduos em atitude suspeita no veículo Renault Logan de cor preta, com placa de Pium-TO. O grupo foi interceptado e submetido a busca pessoal, momento em que os policiais localizaram as armas de fogo.

Os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.