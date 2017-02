Conhecer lugares diferentes e inesquecíveis, viver novas experiências mais próximas da natureza, refazer as energias e descansar do dia a dia agitado, é uma opção para quem busca aproveitar o feriado prolongado nos roteiros turísticos do Tocantins.

A variedade de ecossistemas encontrados é propícia a pratica de atividades que utilizam, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural de norte a sul do Estado.

Os atrativos turísticos reúnem rios, cachoeiras, lagos, praias, serras, cânions, cavernas, grande diversidade de fauna e flora; além de uma rica cultura com influência ainda preservada de povos tradicionais.

“O Tocantins tem uma localização privilegiada que abriga diversos biomas, predominando o Cerrado, com variações extremas e únicas, como o Jalapão, a Floresta Amazônica e as várzeas alagadas, a exemplo do Cantão. Tudo isso favorece um turismo sustentável e diversificado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões do Estado", destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), Alexandro de Castro.

Destinos

Para conhecer um pouco mais desses atrativos turísticos, algumas dicas de roteiros foram listadas para orientar quem planeja conhecer essas maravilhas do Tocantins.

Serras Gerais

Localizada no sudeste do Estado, a região das Serras Gerais, é conhecida por suas cidades antigas e acolhedoras, por sua arquitetura colonial e cultura popular característica. Destino já muito procurado por adeptos do turismo cultural e religioso, tem agora na natureza mais um atrativo. Como resultado, o ecoturismo está se consolidando nessa parte do Tocantins.

Essa região turística possui 39 atrativos naturais registrados em cinco municípios. Em Almas, por exemplo, os turistas podem visitar lugares incríveis como a cachoeira do Urubu-rei, o Cânion Encantado e a cachoeirinha. Ainda, em Dianópolis vai encontrar atrativos belíssimos como o "Garganta", Vale Encantado e Lagoa Bonita.

Como chegar: A região abrange os municípios de Natividade (Distância: 200 km de Palmas. Acesso: BR-010), Arraias (Distância: 413 km de Palmas. Acesso: TO-050), Aurora do Tocantins (496 km de Palmas), Dianópolis (Distância: 320 km de Palmas. Acesso: TO-050, BR-010 e TO-280) e Paranã (347 km de Palmas. Acesso: TO 010).

Principais atrativos: Vale Encantado, em Almas, possui quatro quedas d’água simultâneas com mais de 70 m de altura. Cânion do Chupé, em Almas, possui 700 m de altitude (o ponto mais alto da região), no Córrego Chupé uma cascata desliza sobre paredões de rochas negras, de uma altura de 250 m. Na Lagoa Bonita, em Dianópolis, as águas azuis brotam do seu interior formando um lago onde se pode ver e tocar os peixes.

O que fazer: Rafting, pesca esportiva, observação de aves, rapel, tirolesa, trekking e trilha.

Dica: Os principais atrativos encontram-se em propriedades particulares, por isso pode ser cobrada a entrada. Para visitar alguns dos atrativos é preferível contratar um guia com antecedência.

Taquaruçu

O distrito é conhecido pela riqueza de sua vegetação e clima ameno. Das encostas das serras descem as águas formando os vários córregos e ribeirões, e gerando lindas cachoeiras e remansos. Dentre as opções de atividades os visitantes podem fazer rapel, trilha, mountain bike e tirolesa. Para quem busca diminuir o ritmo do dia a dia, Taquaruçu ainda oferece hotéis fazenda com chalés e opções de passeio.

Como chegar: O Distrito fica a 32 km de Palmas.

Principais Atrativos: Pedra do Pedro Paulo, de onde é possível ver paisagem de Taquaruçu a 800 m. Cachoeira da Roncadeira , com 70 metros de altura; a Cachoeira Escorrega Macaco, a Cachoeira do Evilson, Cachoeira do Vale do Vai Quem Quer, Cachoeira de Taquaruçu, Cachoeira do Sambaiba, Cachoeira Raizana, Cachoeira Pequena, Cachoeira Rapel, Cachoeira Caverna, Corredeira Rio São João e o Balneário Natureza.

O que fazer: Rapel, trilha, mountain bike e tirolesa

Parque Estadual do Cantão

No Cantão, área de transição dos biomas Cerrado e Floresta Amazônica, a atração é a biodiversidade. O Cantão possui mais de 500 espécies de aves e 150 de peixes. Os visitantes podem por meio de trilhas aquática e terrestre conhecer toda essa riqueza peculiar da fauna e flora local e ainda descobrir cenários lindos.

Como chegar: Distância: 256 km de Palmas. Acesso: TO-080 e BR-153

Principais Atrativos: A diversidade de fauna e flora e de espécies endêmicas como o chororó-do-bananal (Cercomacra ferdinandi) e o joão-do-araguaia (Synallaxis simon)

O que fazer: Trilhas, contemplação da natureza e observação de aves.

Jalapão

O Jalapão está na lista dos principais destinos ecoturísticos do país. Localizado no leste do Tocantins, os seus atrativos estão divididos entre os municípios de Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Felix do Tocantins. Com paisagem de Cerrado, os visitantes podem desfrutar de cenários belíssimos e ainda conhecer as suas dunas alaranjadas, rios, cachoeiras, nascentes, impressionantes formações rochosas e os fervedouros.

Como chegar: Ponte Alta do Tocantins(Distância: 187 km de Palmas. Acesso: BR-010), Mateiros (Distância: 241 km de Palmas. Acesso: TO-255). São Félix do Tocantins (Distância: 227 km de Palmas. Acesso: TO-030).

Principais atrativos: Cânion Sussuapara, em Ponte Alta do Tocantins, a água desce por uma fenda estreita, entre paredões úmidos de cerca de 12 m de altura. Fervedouro, em São Félix e Mateiros, são águas cristalinas e borbulhantes onde não é possível afundar. Dunas , em Mateiros, as dunas alaranjadas chegam a 40 metros. Cachoeira da Velha, em Mateiros, possui um grande volume de águas do Rio Novo que despenca em forma de duas ferraduras de aproximadamente 100 m de largura e 15 m de altura. Serra da Catedral, em São Felix do Tocantins, impressiona com seus imensos horizontes.

Dicas: A maioria dos atrativos do Jalapão está a quase 50 km um do outro e, por isso, a presença de um guia de turismo é necessária. Para trafegar até os atrativos o ideal é com veículo 4x4.

Contatos

No site turismo.to.gov.br está disponível os contatos de empresas e de profissionais de turismo cadastrados no Ministério do Turismo e que fazem passeios e pacotes para esses e outros atrativos do Estado.