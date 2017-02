Policiais Civis da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, Núcleo de Gurupi/TO (Deic Sul), e da 2ª Delegacia de Polícia Civil do município, deflagraram, na manhã desta última quinta-feira, 23, uma ação de combate à criminalidade, que resultou na prisão de Alessandro F. da S., vulgo “Contador”, 40 anos.

Conforme a delegada Eliane Machado Pereira, responsável pela operação, Alessandro já estava sendo investigado pela Deic Sul e pela 2ª DP, em virtude de indícios de que o mesmo estaria praticando crimes na cidade. Com base no trabalho investigativo dos policiais civis, foi representado, junto ao Poder Judiciário, por um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, o qual foi deferido pelo Juízo Criminal da Comarca de Gurupi.

Dessa forma, os policiais civis foram até a casa do suspeito e, após realizar buscas no interior do imóvel, localizaram e apreenderam vários produtos roubados como, joias, um revólver calibre 38, 11 munições do mesmo calibre, além de porções de cocaína, maconha, balança de precisão, bem como a dinheiro proveniente da venda de drogas.

Diante das evidências, Alessandro foi preso e autuado em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo.