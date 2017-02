No dia 19 de fevereiro, o dançarino e professor do Tocantins Jerfferson Costa, conhecido como Jeff, iniciou seu Projeto IFW – Interação Free Step World, em Praga – República Tcheca. O trabalho, que promove a troca de conhecimentos e técnicas de dança entre o Brasil e a Europa, foi contemplado com a Bolsa Funarte de Formação em Artes Cênicas 2016. Está incluída a participação do dançarino em diversos eventos em outros países, como Alemanha, França, Itália e Portugal.

A programação de oficinas, intervenções urbanas, gravações de vídeos, “batalhas”, palestras e debates, leva ao velho continente estilos urbanos de dança praticados no Brasil, como o “free step” (“passo livre”), especialidade do tocantinense Jeff. Também está agendada uma troca de experiências com os dançarinos do grupo Out of Bounds (Praga) e aulas com o coletivo; além das oficinas: de hip hop, com o coreógrafo do coletivo, o professor Allan Lemaja; e de “free step”, ministrada por Jeff.

Brasileiro, Allan lecionou no World of Dance, considerado um dos maiores eventos de dança da atualidade. Seu grupo Out of Bounds foi campeão no Hip Hop CzechNational 2010 & 2011; 3º Lugar no European Hip Hop Championships 2010; semi-finalista no Czech Slovakia Got Talent, de 2010 a 2012; e Grupo Revelação no Britain’s Got Talent 2013. Alan trabalha há 10 anos em Praga com a dança de rua e ministra oficinas por vários países da Europa. “Ele já é conhecido mundialmente no meio”, comenta Jeff.

Com cerca de 100 eventos no currículo, Jeff, natural de Itacajá/TO, é professor de dança em Palmas (TO). O reconhecimento do dançarino aumentou em 2016, quando ele foi um dos condutores da Tocha Olímpica; e um dos destaques de uma das edições do programa Encontro com Fátima Bernardes. Jerfferson Costa compartilha em sua rede social Facebook, vídeos e fotos das atividades que desenvolve www.facebook.com/jeffcosta23 e no seu canal www.youtube.com/thejokersfs.

Sobre o “free step”

O “free step” consiste em deslizar sobre o chão fazendo movimentos com as pernas e com as mãos, ao som da música eletrônica. São movimentos rápidos e elaborados, que se mesclam aos de outras modalidades, como o “Melbourne shuffle”, o “jumpstyle”, o “c-walk” e o break. “O novo estilo ganhou força e é considerado uma das danças urbanas com maior popularidade no Brasil. E já está em diversos outros países latinoamericanos”, avalia Jeff. Ele explica que O “free step” é a evolução do estilo brasileiro de dança para música eletrônica “rebolation” – que tem sua origem em um estilo antigo e vigoroso de dança, o charleston, surgido na década de 1920, ao som do “swing jazz”, que caracteriza por movimentos dos braços e projeções laterais rápidas dos pés.

No Brasil, o “free step” tornou-se diversão entre jovens e fez muito sucesso em festas rave, seguindo o gênero dance, baseava-se nos ritmos “psy” e “trance”. por volta de 2008 e 2009. “No fim daquele ano, viu-se na necessidade de criar novos passos para a dança, pois o “rebolation” estava muito limitado a passos pra frente e pra trás. Não havia muita variação. Esse estilo então passou por uma reformulação”, narra Jeff. O dançarino comenta que, naquele momento, os passos do “rebolation” tornaram-se mais elaborados, principalmente pela utilização de saltos, surgindo assim o “free step”. Hoje, há competições chamadas “meet up” em que os dançarinos são julgados por critérios de inovação, sincronismo, perfeição e criatividade nas sequências. Muitos deles participam de encontros e compartilham informações, videos on-line e passos; e se dedicam a expandir a cultura do “free step”, de forma gratuita. “E ele cresce até hoje”, garante Jeff.

Sobre o IFW

A programação do Interação Free Step World começa com a residência artística de Jerfferson Costa em Praga, na qual ele explora o estilo livre. Também estão previstos 110 dias de aulas de hip hop com Allan Lemaja, num curso intensivo teórico e prático de danças urbanas. Já Jeff vai ministrar oficinas durante nove dias. Nelas serão transmitidos aos alunos do Out Of Bounds, e a outros interessados, conhecimentos básicos e avançados do free step, como coreografias, técnicas e expressões, que serão utilizadas em importantes apresentações e competições, na República Tcheca e nos outros países da agenda. O projeto prevê ainda gravação de vídeos e intervenções urbanas com os dançarinos do grupo, Jeff e Allan.

O projeto tem como objetivos difundir o típico free step brasileiro para todo o mundo e divulgar os conhecimentos relacionados ao estilo, assim como trazer a experiência das danças urbanas do exterior para o Brasil, já que, no programa, Jeff participará de aulas, competições, eventos e várias outras atividades, para aperfeiçoar-se; e se propõe a difundir no Brasil o que vier a aprender – e a realizar um evento de sua modalidade no país –. Outra meta primordial é promover a interação de informações sobre cultura urbana entre o Brasil e a Europa; e ainda estimular a dança no Estado do Tocantins, formando dançarinos capacitados.

“O Projeto IFW é a realização de um sonho, não só meu, mas de todos os dançarinos de free step que sonharam que, um dia, a dança chegaria a um lugar tão longe como a Europa. Portanto, a realização deste intercâmbio é uma vitória imensa e um sentimento mágico, que guardarei para a vida inteira. E passarei para as outras pessoas, o máximo possível” emociona-se Jeff. (Com informações da Funarte)