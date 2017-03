A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, esteve constantemente no Lago de Palmas, em Porto Nacional-TO e na Lagoa da Confusão-TO durante o período de carnaval. Foram inspecionadas 86 embarcações, sendo oito notificadas em função de documentações vencidas e falta de equipamentos de segurança de porte obrigatório.

As equipes de Inspeção Naval verificaram as habilitações de condutores, as documentações das embarcações, os equipamentos de segurança, a lotação máxima de passageiros e, principalmente, orientaram a comunidade náutica sobre a importância do uso do colete salva-vidas, de não pilotar sob o efeito de álcool, não navegar nas áreas de banhistas e não conduzir a embarcação com excesso de passageiros. As ações supracitadas contribuíram para um período sem registros de acidentes e mortes.

Comunicações à Capitania, que envolvam acidente com embarcações ou eventuais denúncias, podem ser realizadas por meio do telefone (63) 3216-1715, onde as pessoas deverão se identificar e informar data e hora da ocorrência.