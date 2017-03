Foram seis dias de festa, além da realização do circuito popular nas principais comunidades do município, promovido pela Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, em parceria com as secretarias da Assistência Social, Juventude, Saúde e Segurança, em que realizou um dos melhores carnavais do interior do Estado. O Carnafolia 2017 em todos os dias teve a participação de milhares de foliões do município e da região.

No último dia de festa não foi diferente: atraiu milhares de pessoas, contou com cinco atrações, sendo a Banda Doce Balanço, Orquestra Porto Big Band, e Marcelo & Adriano, antecipando a atração principal da noite, o show da dupla sertaneja, Israel e Rodolfo, no Circuito Beira-Rio. E logo em seguida teve o Grupo Tambores do Tocantins, encerrando com chave de ouro o carnaval portuense.

O ponto alto deste carnaval foi também o espetáculo de rua: A Caçada da Buiuna e os Bonecos Gigantes com a participação dos Tambores do Tocantins, dirigido pelo artista portuense, Everton dos Andres, onde percorreram ruas e avenidas da cidade com muita irreverência. E a Orquestra Porto Big Band, com um repertório variado e animado de marchas carnavalescas.

Com uma série de serviços oferecidos aos foliões que circulavam pelo evento, um dos principais destaques da 1ª edição do Carnafolia2017 foi à segurança e organização do evento, onde a Polícia Militar montou um grande esquema de segurança com apoio da Guarda Municipal, Força Tática, Polícia de Inteligência, além do profissionalismo da 5ª Companhia de Bombeiros Militar de Porto Nacional.

Para o prefeito Joaquim Maia, o objetivo foi alcançado no carnaval portuense, uma vez que, seu objetivo era entreter e oferecer ao mesmo tempo organização e segurança.