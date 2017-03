A Galeria Sesc de Artes, em Palmas/TO, recebe durante o mês de março, uma arte milenar da reprodução. A exposição “Xilogravura Negra”, de Carlos Henrique, será aberta na próxima sexta-feira, 3 e segue até o dia 30 no Centro de Atividades da 502 Norte.

A exposição é a primeira individual do artista plástico Carlos Henrique, natural de Araguaína/TO e que atualmente reside em Palmas. Nela, o público poderá observar o talento e a técnica do artista na elaboração de suas gravuras, em um processo iniciado em 2015.

“Com influências dos artistas Ramon Rodrigues e Samuel Casal, ‘Xilogravura Negra’ se apresenta de forma diversificada tendo com elementos de criação uma entrelaçada combinação de narrativas, em sua maioria de origem política ou religiosa. Produzidas em preto e branco as imagens trazem, tanto no traço, quanto na narrativa, uma nostalgia do passado da Europa pós-reforma protestante”, afirma o promotor em Artes Visuais do Sesc Tocantins, Vone Petson, e que também atua como curador.

Visitas orientadas e mais informações podem ser obtidas em contato com o Sesc.