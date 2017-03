A Justiça Eleitoral do Tocantins iniciou nesta quinta-feira (2/3), o atendimento de eleitores do interior do Tocantins para a Revisão Eleitoral obrigatória e cadastramento biométrico. O objetivo é descentralizar a prestação dos serviços, promovendo o deslocamento da estrutura das Zonas Eleitorais com servidores e equipamentos para atender o eleitor nesta quinta e última fase do projeto biometria no Tocantins.

Nestas duas primeiras semanas de março o atendimento será realizado nas cidades de Palmeirante, Angico, São Bento do Tocantins, Cachoeirinha, Araguanã, Pequizeiro, São Valério da Natividade, Praia Norte, Pindorama do Tocantins, Piraquê, Sandolândia, Campos Lindos, Itapiratins e Santa Fé do Araguaia. Confira os locais e horários na tabela abaixo.

Documentos

O eleitor deverá comparecer aos postos de atendimentos e apresentar documento de identificação com foto e comprovante de endereço atual.

Consequências

Quem não comparecer terá o título de eleitor cancelado e poderá ficar impedido de contrair empréstimo em bancos, fazer matrículas em instituições públicas, tomar posse em concurso público, além de vir a ter restrição no CPF, bloqueio de aposentadoria, programas sociais como bolsa família e Pronaf, dentre outras consequências.

Mais informações pelo 0800 6486 800.