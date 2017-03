Dando continuidade as audiências públicas para mobilização dos eleitores das 17 Zonas Eleitorais que estão passando por Biometria, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, percorrerá os Cartórios Eleitorais do Norte do Estado, a partir da próxima quinta-feira, 9, começando por Itacajá, onde será realizada a audiência no Fórum da Cidade, às 13h.

Em seguida, na sexta-feira (10/3) a presidente realiza reunião com autoridades locais em Arapoema, às 9h, e em Colmeia, às 14h.

O foco dos encontros tem sido a fase final do Cadastramento Biométrico no Estado, iniciado no último dia 1° de fevereiro.

A Justiça Eleitoral irá concluir a biometrização dos eleitores tocantinenses até o fim deste semestre, possibilitando que nas próximas eleições de 2018, todos votem por meio da biometria. Atualmente mais de 70% do eleitorado já está cadastrado, nesta última fase a meta é atender mais de 300 mil eleitores.

Na próxima semana as audiências serão realizadas nas Zonas Eleitorais de Araguatins, Augustinópolis, Itaguatins, Tocantinópolis, Xambioá, Wanderlândia, Goiatins, Filadélfia e Araguaína.