Com a decisão, a lista suja, que não é atualizada desde dezembro 2014, ficará ao menos mais 120 dias sem ser divulgada...

O impasse estabelecido nas esferas administrativa e judicial quanto ao IPTU do município de Palmas está tirando o sono de muitos contribuintes ...

Senadora também solicitou conclusão do Centro Especializado em Reabilitação de Araguaína...

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do País...

A ideia é fazer uma greve geral, para reforçar a importância do papel das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade...

Estado

A programação, que ocorrerá no auditório do Senai - CETEC de Palmas, às 14 horas, vai esclarecer sobre o que muda na vida dos brasileiros com a aprovação da PEC 287/16...