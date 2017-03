Jaime Café de Sá tomou posse como deputado estadual na tarde desta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa do Tocantins (AL/TO). Café ocupa a vaga do deputado Vilmar (SD) que se afastou por 130 dias para tratamento de saúde.

Sobre a posse, Café diz ser uma oportunidade de representar a classe produtora do Estado. “Estou muito honrado com a oportunidade a mim concedida e assumo este mandado com o compromisso de contribuir com regulamentações e com o apoio que a classe produtora necessita, tanto para o pequeno, como para o médio e também para o grande produtor”, afirmou.

Café desejou uma boa e breve recuperação para o deputado Vilmar e destacou como característica forte do parlamentar afastado a sua parceria com os municípios que representa. “Como parlamentar, firmo o meu compromisso de permanecer com o gabinete de portas abertas pra todos esses líderes”.

Um dos deputados a cumprimentar a novo parlamentar, Olyntho Neto falou do desejo de ter Jaime Café compondo a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, pela representatividade que Café tem no setor da Agricultura do Estado. “Por todo conhecimento e por todo trabalho prestado seria muito bom tê-lo conosco, e tenho certeza que teria muito a contribuir com esta comissão”, ponderou Olyntho.

Perfil – Jaime Café

Com representação na região do Vale do Araguaia, pra onde veio ainda em 1985, Jaime Café iniciou sua vida pública com a fundação do Sindicato Rural de Lagoa da Confusão, cidade onde também foi vice-prefeito e em seguida prefeito por dois mandatos (2004 e 2008). Durante os anos de 2011 a 2014, Café foi secretário de estado da agricultura do Tocantins.

Natural de Planalto – PR, Café é casado com Karina Coelho Sá e pai de Júlia e Vitória Coelho Sá. Nas últimas eleições, 2014, conseguiu 10.555 votos no pleito de deputado estadual.