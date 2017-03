A Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), apreendeu mais de 140 quilos de pescado irregular na TO-050, que liga Palmas a Porto Nacional, nesta quarta-feira, 8. Duas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia.

Durante uma abordagem a veículos, na TO-050, os policiais militares localizaram 22 quilos de pirosca, 17 quilos de baiacu, 105 quilos de corvina, pacu e tucunaré, totalizando 144 quilos de pescado irregular. Na ação, duas pessoas, ocupantes do veículo, foram detidas por crime ambiental no período de piracema.

O BPMA ressalta que a pesca do peixe pirarucu (Arapaima gigas), maior peixe de escama de água doce do Brasil, está proibida até o final do mês de março. A proibição faz parte de uma política ambiental e segue uma normativa do Ministério do Meio Ambiente. A proibição se estende ainda para o transporte, a comercialização e a armazenagem do peixe.

A multa para esse crime variam de R$ 700 a R$ 100 mil reais sendo o autor responsabilizado em processo criminal e ainda penalizado com pena que vai de um a três anos de reclusão.