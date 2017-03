A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) reuniu na tarde desta segunda-feira, 13, em Palmas/TO, um total de 61 prefeitos das regiões Sudeste, Sul, Norte e Bico do Papagaio para discutir sobre o consórcio que atenderá os municípios do Estado com recapeamento e asfaltamento das ruas das cidades. A reunião teve como finalidade repassar explicações sobre os consórcios aos prefeitos, independentemente de partido político.

O projeto deve atender, ao final, cerca de 92 municípios nos dois grupos criados. “Não vou interferir nos consórcios, vocês é que o administrarão, estão aqui prefeitos de todos os partidos, independente se é adversário ou não, o interesse é a população”, disse a senadora Kátia Abreu.

Os recursos iniciais já garantidos de R$ 5,6 milhões (para máquinas) e R$ 3 milhões (para aquisição do asfalto), de emendas extras da senadora Kátia Abreu podem ser elevados em mais R$ 3 milhões, prometidos pelo Ministério da Integração Nacional à parlamentar na semana passada. Os recursos serão liberados por intermédio do Ministério da Integração Nacional, via Sudam.

Os municípios serão divididos em dois grupos em um mesmo consórcio presidido pelo prefeito Arthur Maia, de Santa Rita, que abriu o consórcio já formado para a participação dos outros municípios, em função da necessidade de um CNPJ e do prazo que seria necessário para a formação de um novo consórcio.

Pelas demandas informadas pelas prefeituras à senadora Kátia Abreu, o grupo I (formado por 49 municípios do Sul e Centro-Oeste do Estado) necessita de 2 milhões de m² de asfalto novo e outros 2 milhões e meio de m² de recapeamento. Já o grupo II (formado por 43 municípios do Bico do Papagaio e da região Norte) tem uma demanda de 2 milhões e 300 mil m² de asfalto novo e 2 milhões e 700 mil m² de recapeamento.

“O mais importante que quero deixar é a cultura do consórcio”, disse a Senadora aos prefeitos. “Se os pequenos produtores se agregam em cooperativas e aumentam sua produtividade, nas prefeituras a saída é o consórcio que depois pode ser estendido também para o setor de saúde pública”, ressaltou a senadora Kátia Abreu. “O consórcio passou a ser quase uma necessidade”, disse a parlamentar, ressaltando a importância da ação ser aprovada nas Câmaras Municipais.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, presente na reunião, ressaltou o rendimento dos consórcios, ele mesmo tendo criado um na região Sul do Estado. “Não tenho dúvida de que com o consórcio vocês serão aprovados em sua gestão”, salientou o prefeito dizendo que um dos problemas que mais afetam a vida da população são ruas esburacadas. “É uma ótima estratégia”, disse o prefeito, elogiando a iniciativa da senadora Kátia Abreu. “Com os consórcios o rendimento é três vezes maior”, acrescentou.

Já o prefeito de Santa Rita, Arthur Maia, presidente eleito do consórcio, informou que a saída do consórcio é uma necessidade em função da pequena arrecadação da maioria dos municípios. Ele defendeu que sejam somados os recursos da senadora Kátia Abreu com as emendas dos deputados.

Outro que defendeu a ação da senadora Kátia Abreu foi o deputado Amélio Cayres, que também participou da reunião. Ele falou aos prefeitos que o consórcio é importante, mas que vai fazer a diferença é a forma de administrar. “Vamos atender essa demanda independente de partido político”, acrescentou o deputado, informando a disposição de ajudar os prefeitos até mesmo reivindicando apoio do governo do Estado. “Se for possível nossa interferência suprapartidária, podem contar comigo”, falou Cayres.

A mesma defesa foi feita pelo presidente da Associação dos Municípios do Bico, Damião Castro, prefeito de Axixá. Para ele, os prefeitos do Bico do Papagaio estão ansiosos para a sua realização. “Esse consórcio vai depender muito da gente”, salientou conclamando os prefeitos a trabalharem juntos.

Outra prefeita presente, Ivoneide Barreto, de Itaguatins, defendeu a iniciativa da senadora Kátia Abreu salientando a importância do consórcio num momento de dificuldades por que passam as prefeituras.