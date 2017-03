Em sessão solene em alusão a Campanha da Fraternidade 2017 (CF) na manhã desta terça-feira, 14, o vereador professor Junior Geo (PROS) refletiu sobre a necessidade da harmonização do homem com o meio ambiente para o desenvolvimento sustentável. Conforme o vereador, a Campanha da Fraternidade é um alerta para que o desenvolvimento econômico ocorra de forma sustentável.

Em seu discurso, o parlamentar lembrou que trabalha esse tema frequentemente em sala de aula com seus alunos. “Para o cerrado tocantinense, como estamos situados na Amazônia Legal, a área de reserva legal que indica a parcela da propriedade com vegetação nativa é de 20% e para o resto do Brasil é de 35%”, explicou Geo.

Junior Geo também citou um Projeto de Lei do ex-vereador Joaquim Maia que obriga concessionárias a plantar uma árvore para cada carro vendido. “A preocupação por parte do poder público, existe. A execução dessas leis é que deixa um pouco a desejar. Esperamos que aplicação e eficiência destes projetos se concretize”, argumentou.

Membro da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Ética e Decoro Parlamentar, o vereador elogiou a relevância do tema da CF 2017 enfatizando o meio ambiente associado a sobrevivência humana. “Esse é o caminho para que possamos desenvolver a sociedade em harmonia ao meio ambiente”.