Marcelo Miranda inaugurou na manhã desta quinta-feira, as novas instalações do Banco de Olhos do HGP

O governador Marcelo Miranda inaugurou na manhã desta quinta-feira, 16, as novas instalações do Banco de Olhos do Hospital Geral de Palmas (HGP). No Tocantins, duas unidades hospitalares estão habilitados a realizar esse procedimento, o HGP e uma instituição privada.

Marcelo Miranda disse que a saúde é uma prioridade no seu governo e que as novas instalações do Banco de Olhos chegam para melhorar ainda mais esse serviço à população. “A nossa presença no HGP é para dar o indicativo que estamos trabalhando sério para atender as demandas, agregar valores à saúde, salvar e proporcionar qualidade de vida às pessoas”.

Qualidade de vida é o que comemora a maranhense Lourença Soares dos Santos, de 92 anos, que voltou a enxergar após se submeter ao procedimento. Como é que a gente não fica alegre de voltar a enxergar. Antes eu não via nada de um olho, mas agora estou enxergando dos dois”, comemorou.

Presente ao evento, a coordenadora da Central Nacional de Transplantes, Rosana Reis Nothen, disse que o Banco de Olhos é uma excelente iniciativa para ajudar os pacientes que precisam de transplante. “É um passo muito importante para o amadurecimento do Sistema Estadual de Transplante”, afirmou.

O titular da pasta da Saúde, secretário Marcos Musafir, disse que a estrutura do Banco de Olhos do Tocantins atende as exigências do Ministério da Saúde. “Atende todas as etapas preconizadas pelo ministério, agora o importante é conscientizar a população que a doação do órgão é importantíssima nesse processo”, explicou.

A médica e responsável técnica pelo Banco de Olhos do HGP, Núbia Cristina Freitas Maia, explicou que todas as pessoas acima de dois anos e abaixo de 80, são potenciais doadores. “A equipe identifica esses potenciais doadores, realiza uma análise, já que existem algumas contra indicações e, a partir daí, os profissionais realizam a captação e preparam as córneas para o transplante”.

Banco de Olhos

O Banco de Olhos do Tocantins é formado por uma equipe multidisciplinar e conta com estrutura que permite a abordagem, captação, preparo e armazenamento de córneas para transplante. Ele funciona dentro do HGP, identifica os potenciais doadores e aborda familiares na busca do consentimento pela doação. O Banco de Olhos iniciou as atividades em dezembro de 2016 e desde que foi implantado, o Serviço de Transplante do Estado, já realizou 18 procedimentos, dos quais nove foram realizados no HGP.

Os pacientes que precisam passar pelo transplante devem procurar o médico oftalmologista para que sejam inscritos na lista de espera. As córneas disponibilizadas para as cirurgias são preparadas pela equipe do Banco de Olhos e distribuídas por uma Central de Distribuição, que respeita a ordem cronológica de inscrição dos pacientes receptores.

Doações

No Brasil, há mais de 11 mil pessoas aguardando a realização do procedimento e nesta lista há pessoas de todas as faixas etárias, incluindo crianças. A retirada das córneas só pode ser feita em paciente doador com o coração parado. Autorizada a doação, a equipe do Banco de Olhos realiza a captação das córneas e as prepara para a cirurgia. Após esse procedimento, as córneas serão analisadas pelo Banco de Olhos, onde ficarão armazenadas em um líquido próprio enquanto aguardam resultados de exames sorológicos. Diante de um tecido de qualidade e resultados sorológicos negativos, a córnea será distribuída, podendo ser utilizada até 14 dias após o preparo.

Autorização para captação

A autorização da doação depende da família. Por isso é de suma importância que aqueles que desejam ser doadores avisem aos familiares e compartilhem o desejo de doar. Apenas os parentes até segundo grau são autorizados a assinar o termo de consentimento. Pessoas com idade acima de dois anos e abaixo de 80, são considerados doadores em potencial.