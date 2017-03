A Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), já esta preparando a Unidade Demonstrativa de Fruticultura Tecnológica para apresentar aos produtores e visitantes da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2017). A Feira acontece de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, na TO-050, saída para Porto Nacional.

Numa área de 10 mil metros quadrados foram plantadas vitrines de abacaxi, banana, maracujá e mamão, utilizando as práticas adequadas e tecnologias para alcançar alta produtividade e baixo custo de produção. No cultivo é utilizado o sistema de plantio irrigados, a micro aspersão, consorciado com leguminosas para reduzir a infestação de ervas daninhas e material resistentes a pragas e doenças.

Aliado ao plantio das frutas estará também o cultivo das curcubitácias, a melancia, o melão e a abóbora. O cultivo da melancia, por exemplo, segue o sistema de tecnologia de produção irrigada. “Um conjunto de fatores contribui para a produção de qualidade, boas práticas de manejo, seleção de sementes, proporcionado ao clima tocantinense, tornando um fruto com alto índice de brix (sabor adocicado)”, disse o engenheiro agrônomo da Seagro, Anderson Oliveira.

Agrotins

Considerada a maior feira do agronegócio da Região Norte, a Agrotins tem como objetivo difundir conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária, visando a transferência de tecnologia aos produtores rurais e a sociedade.

A feira é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro) e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), e demais instituições públicas e privadas ligadas ao setor produtivo agropecuário.