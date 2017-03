Sob pena de ter os repasses bloqueados, a Prefeitura de Dianópolis por meio da secretaria de Finanças negociou nesta última quinta-feira, 16, a dívida do PASEP (Patrimônio do Servidor Público) acumulada no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, no valor de R$ 1.038.027,00 (um milhão, trinta e oito mil e vinte e sete reais).

A dívida foi parcelada em 60 vezes de R$ 17.783,62 (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos). Segundo a gestão, o acúmulo da dívida se deu por falta de repasse à Receita Federal dos valores recolhidos nos contracheques dos servidores.

Segundo a gestão municipal, o não pagamento dentro do prazo de vencimento acarretou juro de R$ 370.027,00 (trezentos e setenta mil e vinte e sete reais) sobre o valor inicial de R$ 668.000,00 (Seiscentos e sessenta e oito mil reais).