O Diário Oficial de Palmas de número 1.714, da última sexta-feira, 17 de março, trouxe a publicação de extrato de contrato, n° 171, no valor de R$ 3.144.300,00 (Três milhões, cento e quarenta e quatro mil e trezentos reais), visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fretamento.

O objeto do contrato é a contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de Quilômetros Rodados em ônibus semi-leito, executivo para terra e micro-ônibus, para eventual prestação de serviços de fretamento, conforme especificações constantes no Edital convocatório e no Termo de Referência. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses e a data da assinatura é de 26/10/2016.

Os signatários são: empresa Tocantins Transporte e Turismo Ltda, representada por Waldson Moreira Junior e município de Palmas, representado pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Político Sociais, que tem Adir Gentil como secretário.

R$ 6 milhões

Extrato do contrato de número nº 005/2017, publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, 17, de n° 4.828, informa o valor de R$ 6.279.800,00 (seis milhões duzentos e setenta e nove mil e oitocentos reais), visando a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços para apoiar a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins na implantação do Cadastro Ambiental Rural do Estado do Tocantins, em 127 municípios do Estado.

As empresas contratadas são: Viasat Processamento de Dados Ltda - EPP; Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamentos Ltda - EPP; Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e Serviço Ltda - Epp; Hominus Gestão e Tecnologia Ltda. O contratante é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semarh). A secretária da Semarh é Meire Carreira.

Segundo dados do extrato, o contrato foi assinado em 8 de março e terá duração de 365 dias.