Líder do Partido da República (PR) no Senado, o tocantinense Vicentinho Alves participa nesta terça-feira, 21, de reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer (PMDB) e do ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. O encontro, convocado pelo Governo Federal, reúne líderes do Congresso e tem como objetivo discutir a Reforma da Previdência. Sem detalhes sobre a pauta, a assessoria de imprensa do senador confirmou que a reunião está acontecendo neste momento.

Vicentinho Alves também é líder da bancada tocantinense no Congresso Nacional. Na semana passada ele ofereceu em sua residência um jantar, do qual participaram Temer, o governador Marcelo Miranda (PMDB) e integrantes da bancada federal. Nos bastidores, o encontro repercutiu como se fosse um aceno de possível apoio da bancada ao projeto do governo de Reforma da Previdência.

Entidades sindicais do Tocantins vêm ameaçando fazer mobilizações e mesmo, campanha contra a reeleição daqueles congressistas que votarem a favor da proposta.