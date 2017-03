A Prefeitura de Gurupi, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira, 22, quando se comemora o Dia Mundial da Água, um projeto que promete ser referência em sustentabilidade. A Escola Municipal Ilsa Borges inaugurou a canalização da água que pinga dos ares condicionados para ser reaproveitada.

A reutilização da água supre toda a necessidade para limpeza da Unidade Escolar e irrigação da horta e jardim. Este é um projeto piloto, que será levado posteriormente a todas as escolas municipais e órgãos públicos, explicou o diretor de Meio Ambiente, Jonas Barros. “A escola produz 250 litros de água diariamente. Em 4 dias teremos 1000 litros de água. Essa quantidade dá para fazer toda a limpeza da escola e irrigar a horta e jardim. Com certeza traz uma economia significativa”, afirmou Jonas.

Economia

O diretor do Ilsa Borges, Jonatas Barreto, destacou a importância de se aproveitar a água que era desperdiçada e o trabalho conjunto de órgãos da Prefeitura. “Conseguimos colocar o projeto em ação graças a Diretoria de Meio Ambiente. O reaproveitamento é mais do que suficiente para limpar toda a escola. Nós acreditamos que vamos economizar 30%”, concluiu Jonatas.

Sustentabilidade

Representando o prefeito Laurez Moreira, o presidente do Ipasgu, Gutierres Torquato, afirmou que a determinação do executivo é acompanhar e dar todo o suporte necessário para ações sustentáveis. “No momento em que se discute muito desenvolvimento sustentável, a Prefeitura tem por obrigação inovar e colocar em prática ações que fortaleçam o meio ambiente. Este é um trabalho que vem sendo discutido há muito tempo, feito com planejamento, responsabilidade e que já começa a dar resultados”, destacou Gutierres.