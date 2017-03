Com objetivo de reforçar ainda mais a qualidade nutricional das refeições oferecidas nas creches, a Prefeitura de Araguaína vai implantar o projeto NutriSUS, do Ministério da Saúde. Para iniciar este projeto nas unidades de ensino, será realizada uma palestra nesta quinta-feira, às 15 horas, no auditório do Cerest, para orientar e capacitar os profissionais da Saúde e Educação que estarão envolvidos neste projeto.

Após esta capacitação, o projeto será desenvolvido, inicialmente, em 13 Centros de Educação Infantil, a partir do dia 10 de abril, e será acompanhado pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Em seguida, o projeto será ampliado para todas as creches.

O projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento infantil, prevenindo e controlando as deficiências nutricionais em crianças na faixa etária dos 6 meses a menor de 4 anos (3 anos e 11 meses).

Projeto NutriSUS

Criado pelo Ministério da Saúde em 2015, o projeto NutriSUS tem como principal ação a inserção diária de um sachê de micronutrientes (vitaminas e sais minerais) em refeições das crianças atendidas em creches.

Creches do Município

No município são atendidas 7.230 mil crianças entre seis meses e cinco anos, em 30 creches. Além disso algumas escolas municipais atendem na modalidade educação infantil, com mais 1.220 mil crianças e na zona rural mais 90 crianças. São no total 8.530 mil na rede de educação infantil.

Serão atendidas pelo projeto NutriSUS 5.530 crianças. Nos CEI serão distribuídos 125. 880 mil sachês de micronutrientes que serão misturados em uma das refeições.

Nas creches o cardápio nutricional das crianças é devidamente acompanhado por nutricionista, tendo um diversificado número de nutrientes. Além de almoço com legumes e verduras, as crianças comem bolo, cuscuz, pão e frutas no lanche.