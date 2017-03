Na manhã desta quarta-feira, 22, em comemoração ao Dia Mundial da Água, motoristas araguainenses tiveram a oportunidade de saber a importância da consciência ambiental. A Prefeitura de Araguaína realizou uma blitz educativa na Avenida Marginal Neblina, que teve a participação de alunos de uma escola estadual. Durante a ação, houve a distribuição de 150 mudas de plantas do cerrado.

O biólogo e coordenador da Proteção Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Tibério Dias, destacou a importância dessas ações para a conscientização e sensibilização da comunidade sobre este assunto, além de agradecer o apoio da Odebrecht e da ONG Natura-Ativa. “A blitz foi além do esperado. Os alunos conseguiram repassar para os motoristas sobre a importância da preservação ambiental e também da água. E os motoristas viram com bons olhos, inclusive aqueles que não ganharam mudas, vão procurar a gente na secretaria para poderem receber”, comentou.

Empolgado com a blitz educativa, o aluno Messias Ferreira de Sousa, 13 anos, comentou sobre a participação da escola neste tipo de ação. “Conscientizamos os motoristas com o nosso diálogo, e não sobrou nenhuma muda, fizemos igual somos na escola, sempre discutimos sobre lixo lá também”, disse.

Para a estudante Maria Eduarda, esta ação tornou esta quarta-feira em um dia realmente diferente. “A gente falou o que a gente faz e aprende lá na escola, se a gente se conscientizar e repassar isso hoje. Amanhã teremos água mais limpa para nossos filhos e netos”, falou.

Semana da Água

Até a próxima sexta-feira, 24, serão realizadas palestras de consciência ambiental em escolas tanto da rede municipal, quanto estadual. O objetivo é de alertar a todos sobre a situação atual em que se encontra a qualidade da água em nosso planeta, para ampliar a consciência da preservação da água e assim haver mudança de atitudes pelas próximas gerações.

Nesta, quinta-feira, 23, a palestra será na Escola Estadual Professor João Batista, com técnicos da Odebrechet, às 8h e às 14h. E às 15h, será na Escola Municipal Olavo Bilac.

Já na sexta-feira, 24, a palestra será realizada na Escola Municipal Léia Raquel Dias Mota, às 15 horas, com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente.

A programação da Semana da Água tem o apoio da empresa Odebrecht Saneatins e da ONG Natura-Ativa.