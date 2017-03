A Prefeitura de Araguaína/TO, por meio da Secretaria da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, abre processo seletivo para a contratação de profissionais que vão atuar nos cargos de Coordenador de Núcleo, Agentes Sociais de Cultura e Artes e de Esporte Recreativo, no Programa de Esporte e Lazer. As inscrições abrem nesta sexta-feira, 27, e seguem até o dia 7 de abril.

Foram disponibilizadas 42 vagas, sendo seis para coordenadores, 18 para agentes sociais de cultura e artes e 18 para agentes de esporte recreativo. Os interessados devem fazer as suas inscrições na sede da secretaria, localizada na Avenida Bernardo Sayão, nº 1499, no Entroncamento, no horário das 14 às 17 horas.

O Edital está publicado no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br. O processo seletivo será realizado em duas etapas. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 2 de maio. A convocação dos aprovados será no dia 10 de maio.

Requisitos

Para participar do processo seletivo é necessário ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares quando do sexo masculino, estar em gozo dos direitos políticos e civis, e possuir boa saúde física e mental.

Os documentos necessários para o ato de inscrição são os originais ou cópia da identidade, do CPF, do comprovante de residência, uma foto 3x4 (recente), o diploma ou certificado de conclusão de escolaridade exigida, uma inscrição do conselho competente, quando o cargo o exigir, o comprovante de votação da última eleição, o certificado reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino.

Cargos

Os profissionais terão uma carga horária de 40h semanais para o cargo de Coordenador de Núcleo, e de 20h semanais para os cargos de Agente Social de Cultura e Artes e Agente Social de Esporte Recreativo. O contrato será de 12 meses (podendo haver prorrogação), com remuneração.

O Coordenador de Núcleo será responsável por organizar inscrições de eventos e ações, fazer o controle de presença, analisar e monitorar o planejamento dos agentes e os dados, promover reuniões e mobilização comunitária, entre outras atividades.

Já o Agente Social de Cultura e Artes será responsável por monitorar as atividades de artesanato; as danças, a capoeira, o teatro, a música e a sala de leitura.

E o Agente Social de Esporte Recreativo será responsável por monitorar atividades em exercícios físicos como alongamento, caminhada, ginástica, natação, jump, hidroginástica. Além de atividades esportivas e recreativas como o voleibol, handebol, basquetebol, futebol, tênis de mesa, futsal e skate.