Segurança, comodidade e melhores acessos. Esses benefícios adquiridos com a restauração da Rodovia TO-050, entre o povoado Príncipe, no município de Natividade, até a divisa com Goiás no município de Arraias, já podem ser conferidos pela população. Os trechos restaurados foram entregues pelo governador Marcelo Miranda aos moradores da região sudeste do Estado, na manhã desta sexta-feira, 24.

São 172,08 km de malha viária renovada e sinalização recuperada. De acordo com o presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Sérgio Leão, a rodovia vai beneficiar diretamente os moradores de Natividade, Príncipe, Conceição do Tocantins, Arraias e ainda, interligar a região sudeste do Tocantins com a região norte de Goiás. “É uma obra muito importante para o Estado e irá melhorar o escoamento de nossa produção”, ressaltou o gestor. Na ocasião, a rodovia foi batizada em homenagem à memória do ex-governador goiano Henrique Santillo.

Obra

A obra conta com novos trabalhos de sinalização (horizontal e vertical), além da instalação de defensas metálicas, tachas birrefletivas e elementos de drenagem como meios-fios, descidas d’água, sarjetas, além da recuperação de bueiros e galerias. Segundo o superintendente de Operação e Conservação da Ageto, Gilvamar Moreira Sousa, os trabalhos de restauração duraram sete meses. “Após a entrega, a empresa responsável fará a manutenção de rotina no trecho durante cinco anos”, afirmou.

Cerca de 180 trabalhadores foram contratados pela empresa responsável pela obra, como a mão de obra local do auxiliar de pedreiro, Maurício Santos Pereira. Ele, que é morador de Conceição do Tocantins, atuou durante três meses no trecho de 104 km que liga seu município a Arraias. “Meu trabalho era construir o meio-fio em vários trechos da rodovia”, afirmou.

Satisfação

Morador de Conceição do Tocantins, o autônomo Wanderson Coelho Guedes festeja a reforma na rodovia. Ele ressalta que já chegou a ter prejuízos financeiros devido aos buracos na pista. “tive dois pneus do carro furados em uma viagem a Arraias quando levava meu pai pra realizar um tratamento médico. Agora, está bom demais. A rodovia está um tapete”, afirmou.

O assistente administrativo Ricardo Saraiva, morador do povoado Príncipe, ressalta que os trabalhos de restauração da TO-050 promoveram a qualidade de vida dos moradores da região sudeste do Tocantins. “As estradas estavam tão ruins que, quando a gente voltava de uma viagem, precisava apertar todos os parafusos do carro. Eu ando por toda essa região e a situação estava difícil. Agora, melhorou demais”, afirmou.

Quem também festejou as melhorias nas estradas foi o assistente social e vereador em Arraias, Josemar Bispo. Com tráfego frequente para Palmas, ele afirma que os trabalhos realizados pelo Governo do Estado viabilizaram um tráfego seguro na divisa com Goiás. “Essas melhorias garantem a segurança não só de quem vive aqui, mas dos motoristas que acessam o Tocantins por Arraias”, afirmou.

Crema

A reconstrução da via faz parte do pacote de obras financiado pelo Banco Mundial, por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), na modalidade Contratos de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (CREMA), o valor do investimento foi de R$ 39.191.334,28.