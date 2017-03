Nesta segunda-feira, 27, durante o lançamento da 17ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2017), o superintendente substituto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Tocantins, Eustáquio Ferreira dos Santos, realizou a entrega da chave de um conjunto perfuratriz de poços profundos e implementos ao governador Marcelo Miranda.

No mês de fevereiro, durante reunião com o governador em Brasília, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, assinou Termo de Concessão de Uso, por cinco anos, da perfuratriz. Em seu discurso, no auditório do Palácio Araguaia, Marcelo Miranda demonstrou a satisfação em receber o benefício e destacou a importância para o abastecimento de água aos municípios tocantinenses.

Para o presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Eder Fernandes, o conjunto perfuratriz será de fundamental importância no combate à seca, sobretudo na região sudeste, que sofre anualmente com a escassez de água. “A partir de maio vamos realizar um mutirão de perfuração de poços artesianos em todos os municípios. A previsão é que até o final do próximo ano, nessa gestão do governador Marcelo Miranda, já tenha amenizado significativamente a escassez de água na zona rural”, ponderou Eder Fernandes.

Mais informações

O conjunto perfuratriz de poços profundos é composto de um caminhão da marca Volvo, modelo VM 270, diesel 6x4, ano 2015/16, equipados com carroceria de madeira, guindaste Argos, modelo AGE 17.0 com compressor de ar Chicago Pneumatic, modelo CP9700-14. Perfuratriz Fergel, Modelo FG-05, montada sobre carreta dois eixos, capacidade de carga de duas toneladas, com sistema de freio e lance mangueira de 15 metros, com conexões.

Acompanham conjunto de acessórios para perfuração de ar comprimido, peças de reposição e ferramental de manutenção.