A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio das Delegacias de Polícia de Cristalândia e Lagoa da Confusão, efetuou na manhã da última terça-feira, 21, a prisão de dois indivíduos suspeitos de cometerem crimes na região.

Edilson F. da S., 30 anos, conhecido por Bida ou Japãozinho, foi preso preventivamente por ter sido apontado como autor do crime de homicídio que vitimou José Mário Nunes Beleli, fato ocorrido no dia 2 de junho de 2016, nas proximidades de um bar em Lagoa da Confusão.

As investigações foram comandadas pelo delegado de Polícia, Alicindo Augusto, que representou pela prisão preventiva do suspeito. Edilson foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e encontra-se recolhido na cadeia pública de Cristalândia, à disposição do Poder Judiciário.

Outro preso no mesmo dia foi Fernando D. dos S., 31 anos, detido por força de condenação definitiva a 6 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de atentado violento ao pudor, fato ocorrido em Cristalândia no ano de 2007, praticado contra uma criança de cinco anos de idade. O condenado foi preso e recolhido na Cadeia Pública de Cristalândia para dar início ao cumprimento da pena.

Apreensões

Na noite do dia 21, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, recuperou cinco motocicletas que haviam sido furtadas do pátio da Delegacia de Polícia de Lagoa da Confusão nas últimas semanas.

Os envolvidos foram identificados, sendo eles sete menores e um maior, Diego D. da S., 18 anos.

Os adolescentes foram ouvidos e entregues aos respectivos responsáveis legais, com compromisso de comparecimento perante a Promotoria de Justiça no próximo dia útil.

Já Diego foi indiciado pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e interrogado, ocasião em que confessou os crimes em detalhes.

Todas as diligências foram realizadas com a nova viatura Triton L-200 entregue à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paraíso (6ª DRPC) no início do mês pela Secretaria de Segurança Pública.