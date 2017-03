Casamentos, festas de 15 anos, bodas e formaturas estão ligados à realização de um sonho, porém, encontrar as melhores opções de serviços é uma tarefa árdua. Disponibilizar opções com descontos, promoções, variedade de produtos em um só lugar é para os consumidores a garantia de praticidade. Para isso, acontece nesta sexta-feira, 31, a partir das 19 horas, no Crystall Hall, o projeto “Juntos Somos Mais Fortes”.

De acordo com a organizadora do evento, a empresária Silvia Dacs, o evento pretende reunir os diversos segmentos da área de eventos sociais, como decoração, buffet, doces, músicos, fotógrafos, cerimonialistas, lojas especializada em roupas de festas e muitos outros. “Além das demonstrações de serviços, a programação conta ainda com a 5º edição do “Encontro de Noivas”, com um desfile de noivas e uma cerimônia real de um casamento, onde um casal foi contemplado com o cerimonial de casamento deles dentro do evento”, adianta a empresária.

Solidário

A programação tem ainda foco na solidariedade, onde será cobrado como ingresso na entrada duas latas de leite em pó para a entrada, que serão doadas para projetos sociais, como o “Mamãe Solidária” e a Casa de Apoio para Crianças com Câncer.