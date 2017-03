A Prefeitura de Araguaína entregará nesta sexta-feira, 31, às 9 horas, as 40 primeiras casas do Residencial Parque do Lago, que contará com 881 unidades. A obra, que possui infraestrutura completa e complexo de equipamentos públicos, é o sexto conjunto habitacional entregue nos últimos quatro anos em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Desde 2013, foram entregues 4.730 casas, dentro do Programa Minha Casa Minha Vida com projetos e lotes doados pela Prefeitura.

A construção das casas segue com uma forma mais rápida e diferenciada. As paredes são de concreto armado e a fundação é de radie de concreto, no terreno nivelado. Primeiro é feito a estrutura de aço, com a instalação da rede elétrica e hidráulica e depois prossegue com o concreto. Depois de concretada, a casa recebe a estrutura metálica da cobertura e depois as esquadrias.

Infraestrutura

Os moradores do residencial ainda têm ruas com drenagem, sendo mais de 600 metros de rede, saneamento e iluminação pública. Eles ainda contam com complexo de equipamentos públicos, como escola, creche, unidade básica de saúde e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Como estão em um só lugar, facilitam a vida de quem precisa desses serviços. Os beneficiários do residencial possuem renda mensal de até R$ 2.350 (Faixa 1,5) e até R$ 3.600 (Faixa 2).



Modelos de casas

O Residencial Parque do Lago possui quatro modelos de casas e ainda podem ser adquiridas por quem possui renda compatível com as modalidades do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixas 1,5 e 2). O modelo 1 é de uma casa de dois quartos com uma área de 61,70 metros quadrados. No modelo 2, a casa possui dois quartos sendo um suíte, com área de 65,21 metros quadrados. Já o modelo 3 é de uma casa de três quartos, com área de 71,37 metros quadrados. O modelo 4 é de uma casa de três quartos, sendo um suíte com área de 74,79 metros quadrados.

Mais informações sobre modelos e disponibilidade de casas no residencial podem ser obtidas no estande localizado no próprio local ou pelo telefone.

Capital da Habitação

Araguaína possui o segundo maior programa habitacional da região Norte do Brasil e o maior do Estado, sendo considerada a Capital da Habitação do Tocantins. No total, são 6.610 casas entregues ou em construção e outras 1.300 a ser construídas, beneficiando diretamente a mais de 30 mil pessoas.

Foram entregues nos últimos quatro anos o Residencial Lago Azul (2.530 casas), Costa Esmeralda e Construindo Sonhos (2.200). No Residencial Primavera, próximo ao Setor Barros, estão em construção 500 unidades e em viagem a Brasília no mês de novembro de 2016, Dimas garantiu recurso para a construção de outras mil.