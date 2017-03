A partir desta sexta-feira, 31, às 14 horas, o serviço oferecido pelo aplicativo Uber começa a operar em Palmas/TO, de acordo com informação repassada ao Conexão Tocantins na tarde desta quinta-feira, 30, pelo gerente de comunicação da empresa Uber, Pedro Prochno.

Para pedir um carro Uber, o usuário do serviço só precisa instalar o app no smartphone. Depois de se cadastrar, o usuário completa o endereço de destino e pede que o carro venha busca-lo. O usuário recebe a foto e o nome do motorista, o modelo do carro e consegue compartilhar a rota durante o trajeto e sempre que precisar de ajuda dentro do próprio aplicativo para contato com equipe (todos os dias).

Sobre a tarifa, Pedro informou que será da seguinte maneira: Preço base ou inicial de R$ 2,00 + R$ 1,25 por km + 0,15 por minuto + R$ 0,75 de custo fixo. "Antes de pedir a pessoa já vai saber mais ou menos quanto vai custar", segundo ele, através do aplicativo.

De acordo com o gerente, o Uber pretende ser parte da cidade oferecendo à população uma alternativa acessível, moderna e eficiente, para que os Palmenses vivam ainda mais a cidade. Segundo Pedro Prochno o Uber vem, também, com a proposta de incentivar os palmenses a deixarem seus carros em casa.

Aos candidatos a motorista, é aconselhável que acessem a página Uber.com para cadastramento. Sobre a quantidade de prestadores de serviço pelo Uber, o gerente Pedro Prochno informou que haverá equilíbrio. "Sempre havendo a questão da oferta e da demanda. Sempre em equilíbrio". Para se cadastrar como motorista parceiro, é preciso ter carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada - EAR, e passar por checagem de antecedentes criminais.

Amastha

Recentemente o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), disse que o Uber terá que pagar altos impostos para que a concorrência seja leal. Segundo Pedro, a empresa Uber é "completamente legal no Brasil e tem respaldo em lei federal" e está à disposição da gestão para que cheguem a um consenso de"regulamentação viável e moderna", informou.

Informações importantes sobre o Uber

Antes

Ao chamar um Uber, é possível acompanhar o trajeto dele até a chegada no ponto inicial, permitindo que o usuário aguarde a chegada do carro em segurança. Além disso, o usuário tem acesso a foto, nome do motorista, modelo e placa do carro. Vale lembrar que, para se cadastrar como motorista parceiro, é preciso ter carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada - EAR, e passar por checagem de antecedentes criminais. Os carros precisam ser cadastrados com a apresentação de Certidão de Registro e Licenciamento do Veículo, Bilhete de DPVAT do ano corrente. Existe um seguro APP que cobre motoristas e usuários em cada viagem, em caso de acidentes. Quando o usuário precisa contatar o motorista ou vice e versa, o número de telefone é anonimizado.

Durante

Ao longo do trajeto é possível compartilhar a sua localização e o tempo de chegada em tempo real com quem o usuário desejar, além do caminho sendo feito pelo motorista parceiro com qualquer pessoa por redes sociais ou mensagem. Caso o usuário tenha um Perfil Familiar, cada vez que uma pessoa cadastrada em seu perfil começa uma viagem, ele pode automaticamente acompanhar o percurso diretamente de seu celular.

Depois

Um ponto importante é o sistema de "avaliação mútua" após cada viagem. Além de ser anônima, é ela que garante que a plataforma mantenha-se saudável tanto para motoristas parceiros quanto para usuários. Os motoristas precisam ter média de 4,6 (em uma escala de 1 a 5 estrelas) para continuar na plataforma. O usuário também pode ser desconectado da plataforma se tiver uma média baixa de avaliações ou conduta que viole os termos de uso. Após cada viagem, os usuários recebem um recibo com os detalhes do preço e o mapa do trajeto realizado. Caso o passageiro precise reportar algum incidente, a Uber conta com uma equipe de suporte ao usuário que analisa caso a caso.

Como chamar um Uber

Para chamar um carro, o usuário precisa apenas baixar o app em seu celular e criar uma conta. Aí é só abrir o app e apontar no mapa ou escrever o endereço de onde o motorista deve encontrá-lo. IOS - ANDROID

Legalidade

A Justiça já reiterou diversas vezes que a empresa Uber é legal no Brasil. Os motoristas parceiros da Uber prestam o serviço de transporte individual privado, que tem respaldo na Constituição Federal e é previsto em lei federal (Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU Lei Federal 12.587/2012). Em setembro deste ano o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da Lei 16.279/2015, que buscava proibir o serviço de transporte privado realizado por meio de aplicativos como a Uber.

É um novo modelo, que cria um novo mercado - o CADE publicou estudo confirmando que mais pessoas deixam seus carros em casa para utilizar este serviço. A SEAE (Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda) apresentou no âmbito de um processo administrativo no CADE uma nota técnica com sua análise sobre o novo mercado de transporte individual de passageiros. Em resumo, o órgão aponta que a inovação que a tecnologia trouxe neste segmento acabou aumentando este mercado, atingindo exatamente os consumidores que não utilizavam este serviço, mas agora podem beneficiar-se de seu uso. Ou seja, o crescimento deste mercado é positivo para o consumidor, que agora possui mais uma opção para se movimentar pela cidade.

Uma série de decisões judiciais também confirmam a legalidade da atividade. Vale também relembrar a fala da Ministra do STJ, Nancy Andrighi, que explica que as tentativas municipais de proibir os serviços prestados pelos motoristas parceiros da Uber são inconstitucionais, e que o serviço de táxi, de transporte público e individual, é diferente do transporte privado individual realizado pelos motoristas parceiros da Uber. Em diversas cidades em que a Uber opera no país, decisões tomadas por autoridades locais têm reforçado a legalidade da Uber, visando encontrar uma regulamentação inovadora para o transporte individual privado, como segue abaixo:

Em São Paulo, um decreto que criava regras para o transporte individual privado de passageiros foi publicado em maio deste ano e a cidade tornou-se a primeira do Brasil a reconhecer os benefícios que essa nova alternativa de mobilidade pode trazer. No Distrito Federal, no dia 03 de Agosto, a Lei n. 5.691/2016, que disciplina o serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação, foi sancionado pelo governador Rodrigo Rollemberg. Em Porto Alegre, o projeto 14/16 foi votado em outubro. A cidade de Vitória também criou uma regulamentação que busca utilizar a tecnologia para o bem da cidade.

Motoristas Parceiros

Para se cadastrar como motorista parceiro, é preciso ter carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada - EAR, e passar por checagem de antecedentes criminais. Os carros precisam ser cadastrados com a apresentação de Certidão de Registro e Licenciamento do Veículo, Bilhete de DPVAT do ano corrente. Mais informações no site http://parceirosbr.com/.

Veículos aceitos (uberX)

· Ano de modelo 2008 ou mais novo

· 4 portas

· Ar condicionado

· 5 lugares