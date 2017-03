Com estrutura modelo, a creche do Residencial Lago Azul será inaugurada na próxima segunda-feira, 3, às 9 horas. Mais de 500 crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Elizabeth Alves Carvalho recebem salas com ar condicionado, carteiras e mesas adequadas para crianças de dois a cinco anos, refeitório, banheiros, brinquedos na área interna, almoxarifado, cozinha industrial, secretaria, sala de professores e área gramada externa.

O secretário da Educação, Jocirley Oliveira, destaca que a entrega da obra é a realização de um planejamento. “A Prefeitura vem desenvolvendo ações de ampliação, reformas e construção de novas unidades de ensino infantil. O projeto é entregar até 2018 nove novas creches com padrão excelência e reformar mais 24 unidades da Educação Infantil”, afirmou.

Os critérios de construção de alto padrão classificam a nova creche como Tipo B, com estrutura térrea e cinco blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e dois blocos pedagógicos. Os cinco blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta.

Na estrutura, as crianças contam ainda com nove salas de aula e 14 banheiros adaptados e com acessibilidade.

Bairro planejado

Além da creche, o setor conta ainda com equipamentos públicos como unidade básica de saúde, escola e centro de assistência social. “Tudo assegurando o direito à educação de qualidade e com professores qualificados. Com o acesso ao conhecimento, acreditamos que todos que passarem pelo local terão um futuro brilhante”, completou o secretário.

Totalmente planejado, o Setor Lago Azul é o terceiro entregue na gestão de Dimas que já conta com infraestrutura de qualidade.