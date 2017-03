A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Wanessa Zavarese Sechim, empossou na manhã desta sexta-feira, 31, os membros do Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CAE-TO) para o período de 2017 a 2021. A secretária também apresentou aos conselheiros uma agenda de atividades que serão desenvolvidas pela equipe técnica de Alimentação Escolar da Seduc. Na ocasião, os conselheiros realizaram a primeira reunião e escolheram Raimunda Mota Limeira Barbosa, como presidente, e Adinaldo Nogueira Nunes, para ser o vice-presidente.

Foram empossados, representando o poder Executivo: Domingos Ferreira Curcino e a suplente Cosmea Alves Leite dos Santos; representando as entidades de docentes ou trabalhadores da área da educação: Eloiza Costa Rodrigues e o suplente, Jair Clarindo da Silva; Rosimar Mendes de Silva e o suplente, Linaldo Tavares de Lima; representando os pais de alunos: Adinaldo Nogueira Nunes e o suplente, Izamir Neuza Espíndola; Evanir Ferreira de Almeida e como suplente, Raimundo João de Sousa; representando a sociedade civil organizada: Emires de Sousa Reis e o suplente, Dorismar Rodrigues dos Santos, e Raimunda Mota Limeira Barbosa e a suplente, Jovina Alves Lacerda.

O Conselho de Alimentação Escolar tem como atribuições acompanhar e fiscalizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que repassa para as escolas, recursos financeiros para a aquisição de alimentação escolar para alunos da educação básica.

A conselheira Dorismar Rodrigues dos Santos, que participou de conselhos municipais de alimentação, falou da importância de visitar escolas para verificar como está sendo feita a merenda, observar os cuidados com o manuseio da alimentação e os componentes nutricionais. “Passamos a ter conhecimento sobre a merenda escolar e, com isso, poderemos falar sobre o assunto com mais clareza, responder a indagações ou fazer sugestões”, disse.

A secretária Wanessa Sechim falou desse trabalho integrado entre a Seduc e os membros do CAE. “Precisamos da ajuda de vocês, conselheiros, na formação técnica de servidores das Diretorias Regionais de Educação e das escolas sobre como melhor utilizar os recursos e como fazer a prestação de contas. E também na elaboração de um manual de orientações para as escolas e na implementação das hortas escolares”.

A secretária enfatizou a importância das ações realizadas pelas unidades escolares. “Ressaltamos o trabalho realizado pelas escolas que conseguem implementar a merenda escolar com produtos de suas hortas. Temos unidades escolares que estão investindo na experiência de produzir alimentos orgânicos”, explicou professora Wanessa Sechim.

Segundo a secretária, nas escolas que estão funcionando em tempo integral, é necessário que os educadores aproveitem o período reservado para o almoço, para a realização de ações pedagógicas.

Ações em andamento

Na ocasião da posse, a equipe técnica da Alimentação Escolar da Seduc apresentou um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas em 2017. Entre essas ações estão: realizar o monitoramento, avaliação e orientação da aquisição dos produtos da agricultura familiar para o Pnae-TO nas unidades escolares.

Também será realizada a confecção e reprodução do Manual de Instruções para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar. E do manual para o manipulador de alimentação escolar e para a equipe de operacionalização.

A Seduc já desenvolve o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia, com experiências sendo realizadas em seis escolas. E também será realizada uma avaliação nutricional dos alunos matriculados nas escolas em tempo integral.