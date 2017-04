Durante solenidade de inauguração do Centro de Educação Infantil (CEI) Elizabeth Alves Carvalho, na manhã desta segunda-feira, 3, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PR), anunciou que ainda este ano, no mês de agosto, entregará mais uma creche à comunidade. Anunciou também para 2017 a entrega do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e Centro de Reabilitação de Araguaína (CER). “Essa creche entregue hoje atende toda a comunidade do Lago Azul, são mais de 400 crianças estudando no local. E nossa responsabilidade maior é com a Educação, que é a base de tudo, por isso, estamos investindo cada vez mais nessa área”, ressaltou Dimas.

Estiveram presentes na solenidade os deputados estaduais Elenil da Penha e Luana Ribeiro, o presidente da Câmara de Vereadores, Marcus Marcelo, secretário de Educação do Município, Jocirley Oliveira, diretora da creche, Vânia Coelho, vereadores, secretários e demais autoridades.

Homenagem

O prefeito ressaltou também a importância da homenagem à professora Elizabeth Alves Carvalho. “Em vida, a professora fez um brilhante trabalho na área da cultura, implantou a escola Sesi de música e auxiliou na implantação dessa nova fase da educação em Araguaína, é uma homenagem justa, visto que o trabalho dela sempre foi em prol das pessoas”, disse.

Presente na solenidade, o deputado estadual Elenil da Penha ressaltou o trabalho da professora Elizabeth. “Eu a conheci e fiquei muito feliz com a homenagem. Quero que os funcionários da creche contem para os alunos a história dela que é um exemplo de vida”, terminou ressaltando que Araguaína continua sendo referência na educação de qualidade.

Qualidade

Com duas filhas estudando na creche, a dona de casa Maria Cícera Carvalho de Sousa está muito feliz. “Fico muito tranquila em deixar minhas filhas aqui, são bem cuidadas pelas professoras e o local é muito bonito e limpo” disse.

Com estrutura modelo, a creche do Residencial Lago Azul, conta com salas amplas, ar condicionado, carteiras e mesas adequadas para crianças de dois a cinco anos, refeitório, banheiros, brinquedos na área interna, almoxarifado, cozinha industrial, secretaria, sala de professores e área gramada externa

Os critérios de construção de alto padrão classificam a nova creche como Tipo B, com estrutura térrea e cinco blocos distintos de acordo com a função a que se destinam. São eles: bloco administrativo, bloco de serviços, bloco multiuso e dois blocos pedagógicos. Os cinco blocos juntamente com o pátio coberto são interligados por circulação coberta.

Na estrutura, as crianças contam ainda com nove salas de aula e 14 banheiros adaptados e com acessibilidade. O Município atende 7.230 mil crianças em 30 creches e Dimas entregará, além creches novas, a reconstrução de outras 24 unidades da Educação Infantil até o final de 2020.