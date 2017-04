O local escolhido para o Campeonato Estadual Série Prata de Futsal foi a cidade de Divinópolis/TO, a 125 km da capital tocantinense. A equipe local, Divinópolis Futsal será a anfitriã da competição que contará com a participação de 11 equipes.

Os times estarão divididos em três chaves, sendo duas chaves com quatro equipes e uma chave com três equipes, que jogam em turno único dentro das chaves, e as duas melhores de cada garantem vaga para a segunda fase, classificando as três melhores equipes e mais uma por índice técnico da segunda fase passarão para a semifinal. Os vencedores dos jogos da terceira fase, avançarão para a final.

Na chave A, estão Divinópolis (anfitriã), Caseara Futsal, Miracema Futsal e Miranorte, a chave B é composta por A.E. Atletas de Cristo/Araguaçu, Cristal E.C., Furacão/Itapiratins e Porto E.C. e a chave "C" conta com A.A. Ananaense Invictus, Almas Futsal e Araguacema Futsal.

A rodada inicial será disputada na sexta-feira (21/4) e começará às 16 horas com o confronto entre Miranorte x Caseara, válido pela chave A, pela chave "B" teremos o confronto entre Porto E.C. x A.Atletas de Cristo de Araguaçu ás 17 horas e ás 18 horas joga Cristal E.C. x Furacão/Itapiratins, pela chave "C" joga Araguacema Futsal x A.A. Ananaense Invictus de Ananás e para fechar a primeira rodada pela chave "A", os donos da casa Divinópolis x Miracema Futsal, todas as partidas serão realizadas no ginásio de Divinópolis.

Novidades, será a primeira vez que a competição será disputada com 11 equipes, temos pela primeira vez na competição as equipes de Divinópolis, Almas, Araguacema, Associação Ananaense Invictus, Furacão de Itapiratins e Porto E.C. e a volta das equipes em competições oficiais da FTFS, Cristal, Miranorte e Miracema.

A Competição será realizada e organizada pela Federação Tocantinense de Futebol de Salão e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Lembramos que antes do jogo entre Divinópolis e Miracema será feito a abertura da competição, com a entrada de todas as equipes.

A tabela se encontra disponível no site oficial do futsal tocantinense.