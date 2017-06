A Escola Estadual Maria Reis, de Taquari venceu o CEM Taquaralto por 2 x 1, na manhã desta sexta-feira, 2, no Ginásio de Esportes da Ulbra, em Palmas, e sagrou-se campeã do futsal feminino na categoria 15 a 17 anos. A competição faz parte da etapa regional de Palmas da 27ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets), juntamente com a 4ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets). O evento, que começou na última terça-feira, 30, termina neste próximo sábado, 3, quando acontecerão as finais de cada modalidade em disputa.

Ainda nesta sexta-feira acontecem as oitavas e quartas de finais do futsal masculino, no Ginásio do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Nesta categoria foram inscritas 28 equipes. No Colégio Militar, a partir das 9 horas serão realizadas as partidas de voleibol masculino entre as escolas São José x CEM Santa Rita de Cássia, às 10h10, CEM Tiradentes x Colégio Polícia Militar II. No voleibol feminino como só teve uma inscrição, a equipe do Colégio Dom Bosco já garantiu a classificação para etapa final estadual dos Jets.

Regionais

Já foram disputadas as etapas regionais de Gurupi, Palmas interior, Guaraí, Dianópolis, Colinas, Paraíso, Arraias, Pedro Afonso e Miracema. Estão sendo disputadas agora as etapas de Araguatins e Palmas. Restam as regionais de Porto Nacional (6/6 a 10/06) e Araguaína (13/06 a 17/06).

Os Jogos Estudantis do Tocantins e os Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins são uma realização da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc).