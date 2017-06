Uma equipe de fiscais ambientais do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins do Escritório Regional de Lagoa da Confusão, apreendeu no sábado, 3, pela manhã, 585 kg pescados, sendo 570 da espécie Piranha e 15 da espécie Pirarucu, que estavam num caminhão Iveco que passava pela cidade. Durante a abordagem, os fiscais verificaram que o condutor do caminhão Iveco Daily com câmara frigorífica não tinha autorização para transporte e comércio de pescado e além do produto apreendido, foi aplicada uma multa de R$ 13.100,00.

Segundo o supervisor do Escritório do Naturatins em Lagoa da Confusão, Evandro Ramos, o condutor declarou que o pescado seria vendido na Bahia, já que na região não se consome a espécie Piranha. Ele informou ainda que o caminhão também ficou apreendido.

O caminhão e a carga foram encaminhados a Palmas, sendo que o pescado foi doado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social e distribuída para as instituições Casa de Apoio Vera Lúcia, Casa de Marta e Semente do Verbo.

Equipe

A equipe de fiscalização da Regional de Lagoa da Confusão estava formada pelos fiscais Maria Pereira, Marcus Iserhagen, Osvaldo Damaso e pelo supervisor regional Evandro Ramos.