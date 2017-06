A Comissão de Realização do Concurso Público da Prefeitura de Gurupi aumentou de 712 para 1014 vagas disponíveis no certame. A readequação do número de vagas foi entregue à Copese-UFT, pela comissão da Prefeitura, durante reunião entre as comissões de realização do concurso.

“Trabalhamos bastante e readequamos o número de vagas, ampliando para mais 302 novas vagas e também readequamos a nomenclatura de alguns cargos”, explica o presidente da Comissão de Realização do Concurso Público de Gurupi, Cleudes Costa Oliveira.

De acordo com o secretário da Administração de Gurupi, Sebastião Nazareno, agora é só aguardar a Copese analisar essas mudanças e se posicionar quanto às readequações necessárias.

“A Copese nos assegurou que trabalhará o mais rápido possível, para podermos então retomar o andamento do concurso, pois é determinação do prefeito Laurez Moreira, que se agilize o processo para a reabertura de inscrições e realização das provas” – acrescenta o secretário.

As 1014 vagas estão distribuídas no concurso que engloba o Quadro Geral, Educação, Saúde e Procuradoria Municipal. Sebastião Nazareno tranquiliza a todos os inscritos que as novas datas serão divulgadas com antecedência e ampla ciência para que todos possam se inscrever e realizar as provas com tranquilidade.