A cidade de Araguaína é a próxima cidade do Tocantins a receber o evento Rota do FNO, nesta quinta-feira, 8, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a partir das 19 horas. A Rota é uma ação promovida pela área comercial do Banco da Amazônia para dinamizar a aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para empreendedores de todos os portes e segmentos da cadeia produtiva da Região Norte. O fundo é uma fonte de recursos do Governo Federal, distribuída na região de acordo com diretrizes do Ministério da Integração Nacional.

De acordo com o diretor Comercial e de Distribuição, Luiz Cláudio Sampaio, a Rota do FNO vai percorrer 25 municípios polos de toda a Região Norte, abrangendo os Estados do Pará, Amapá, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Roraima e Acre. “Vamos apresentar as linhas de financiamentos disponíveis para fomentar os negócios do empreendedor individual, agricultor familiar, produtor rural, micro e pequena empresa, bem como, a média e grande empresa, e com destaque para as contratações destinadas a: custeio agrícola e pecuário, capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos, utilizando a metodologia de crédito amparado em limite de crédito”, explicou. No Tocantins, o evento já foi realizado em Palmas e Guaraí.

Para atender todas as propostas, o Banco da Amazônia dispõe de R$ 4,6 bilhões de recursos do FNO para o ano de 2017 e quem participar da Rota do FNO irá conhecer o diferencial da Instituição que são suas linhas de crédito, tanto comercial e de fomento. Terá a oportunidade de conhecer também sobre as condições de acesso ao FNO, linhas de crédito com prazos, limites e encargos financeiros diferenciados. Além disso, conhecerá sobre os benefícios da Lei 13.340 que informa sobre soluções para liquidar ou renegociar suas dívidas, com descontos de até 85%.

Segundo o presidente do Banco, Marivaldo Melo, a Rota do FNO vai priorizar projetos que estão de acordo com os programas de desenvolvimento para o estado. “No nosso Plano de Aplicação para 2017, que já foi aprovado pelas organizações da sociedade de Tocantins, temos a meta de estruturar as cadeias produtivas, por exemplo, do turismo, piscicultura e silvicultura. São prioridades para aplicação dos mais de R$ 960 milhões do FNO para fazer a economia voltar a crescer e gerar emprego e renda para a população”, explicou.

“O Banco está otimista que a economia volte a crescer. Por isso divulga suas linhas de crédito para que o Banco volte a contribuir para o crescimento da economia. Vamos receber todos os projetos com atenção, dando celeridade na análise. As agências estão preparadas para receber esses projetos. Queremos firmar esse compromisso com os empreendedores da Amazônia para financiar projetos aderentes com o mercado. Vamos continuar com muita firmeza, cumprindo sua missão que é desenvolver a região de forma sustentável”, declarou o presidente.

De acordo com o diretor Comercial e de Distribuição, Luiz Cláudio Sampaio, a Instituição promoverá uma força tarefa para analisar as propostas recebidas durante a Rota do FNO, cujo encerramento ocorrerá no final do mês de junho. “Nosso intuito é mostrar as linhas de crédito disponíveis para empresários, produtores rurais e diversos outros segmentos para fomentar propostas voltadas para custeio, capital de giro, máquinas e equipamentos”, informou Sampaio.

Recursos

O Banco da Amazônia dispõe de mais de R$ 960 milhões de recursos para o Tocantins em 2017, sendo que R$ 874 milhões são oriundos do FNO.

Nos últimos cinco anos, a instituição aplicou o equivalente a R$ 23,5 bilhões na Amazônia Legal, considerando todas as fontes de recursos da Instituição. Esses investimentos incentivam projetos de créditos de vários setores e tamanhos, desde a agricultura familiar a grandes iniciativas de infraestrutura regional.