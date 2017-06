Policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Palmas, coordenados pelo delegado Evaldo de Oliveira Gomes efetuaram, na tarde desta quarta-feira, 7, a prisão de Eurimar F. da S., 49 anos de idade. Ele possui condenação pelo crime de furto, na cidade de Franca-SP e foi capturado, mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando se encontravam em sua loja localizada no Jardim Aureny II, região Sul da Capital.

De acordo com o delegado Evaldo, no ano de 2001, Eurimar cometeu crime de furto, em Franca, sendo julgado e condenado. No entanto, o indivíduo veio para o Estado do Tocantins, mais precisamente para Palmas, onde constituiu família e passou a residir, trabalhando normalmente como empresário no ramo de comercialização de móveis rústicos, tendo inclusive, montado uma loja no Jardim Aureny II.

Após contato com a Polícia Civil de Franca, esta informou a PC tocantinense que um possível foragido da Justiça daquela cidade estaria residindo em Palmas. Com base nessas informações e de posse do mandado judicial, a equipe de investigadores do Núcleo de Inteligência da 5ª DPC, iniciou as buscas e investigações e descobriu o paradeiro de Eurimar F., prendendo-o nesta última quarta-feira, 7.

Após ser preso, o homem foi conduzido para a sede da Delegacia, onde o delegado deu cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Eurimar, que em seguida, foi recolhido à Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Franca/SP, cidade para onde deverá ser recambiado a fim de que responda pelo crime que lhe é imputado.