Na década de 80, Araguaína foi palco de festivais de música que teve grande repercussão em todo o Estado. Caravanas de outras cidades vinham prestigiar os representantes da música popular regional. Com o objetivo de resgatar essa tradição e também promover a manifestação artística, a Prefeitura vai promover o 1º Festival de Música da Juventude, nos dias 12 e 13 de agosto, incentivando a formação musical para os jovens araguainenses.

Podem participar jovens de 15 a 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude. As inscrições para participar do festival serão realizadas no período entre 12 de junho a 30 de julho. Os interessados devem efetuar sua inscrição no site da Prefeitura (www.araguaina.to.gov.br) ou pessoalmente na Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Avenida Bernardo Sayão, Entroncamento.

Documentação

Os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), além de duas cópias da música gravada pelo participante em MP3 e um CD com a música a ser apresentada. Também deverá ser apresentada a letra da música, devidamente identificada com o nome do artista.

Caso o candidato seja menor terá que apresentar no momento da inscrição o Termo de Autorização preenchido pelos pais ou responsáveis.

Seleção

Serão selecionadas 18 músicas para se apresentarem no festival. No primeiro dia do evento, serão escolhidas nove músicas que vão concorrer na final do festival. Serão vencedores os cinco melhores candidatos que serão avaliados nos seguintes critérios: afinação, timbre, dicção (pronúncia), originalidade na interpretação, performance e presença de palco.

Durante o festival não será permitido a utilização de playback. O participante poderá apresentar até duas músicas no processo seletivo, sendo que, apenas uma poderá participar do festival. Em caso de música autoral, os critérios avaliados serão os mesmos, não se diferenciando interpretação de composição.

Será formada a Comissão de Jurados que será composta por até cinco membros da comunidade, dentre músicos, artistas de teatro, dança, jornalistas, literatas, produtores culturais e personalidades ligadas à arte e à cultura em geral.

A lista dos selecionados está prevista para ser divulgada no site da Prefeitura no dia 4 de agosto.

Premiação

A premiação do festival é de R$ 8 mil em dinheiro, além de troféus. O primeiro lugar ficará com R$ 3 mil; o segundo, R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1.500; o quarto lugar, R$ 1 mil; e o quinto receberá R$ 500.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contado com a Diretoria da Juventude da Secretaria pelo seguinte e-mail: juventude.araguaina@gmail.com ou pelo telefone em horário comercial.