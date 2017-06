Após trabalho investigativo no final da tarde desta quinta-feira, 8, policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Guaraí, comandados pelos delegados Túlio Pereira Motta e Thiago Emanuel Vaz Resplandes, desvendaram o crime de homicídio o qual vitimou Nilcélio Lino Maia e efetuaram a prisão de Marcos A. C. de S., principal acusado pela prática do crime bárbaro que chocou a comunidade Guaraiense.

Conforme o delegado Túlio, no final da tarde da última quarta-feira, 7, foi registrado Boletim de Ocorrência relatando o encontro de partes de um corpo carbonizado. Desta maneira, foram iniciadas as diligências no sentido de localizar o suspeito pela prática do crime. Após colher depoimento de populares, os policiais civis identificaram Marcos A., como sendo um suspeito em potencial, uma vez que o indivíduo teria sido o último a ser visto em companhia da vitima.

Após localizar o suspeito, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o mesmo pelo fato de o homem ter descumprido o regime semi-aberto. Desta maneira, Marcos Antônio foi conduzido à sede da 5ª DRPC, onde o delegado deu cumprimento à ordem judicial. Ao ser questionado a respeito do homicídio de Nilcélio, o suspeito acabou confessando a prática do homicídio, bem como se prontificou a colaborar com as investigações, levando os policiais civis até uma fazenda na zona rural de Guaraí, onde estaria o corpo e indicou onde estavam os objetos relacionados aos fatos, esclarecendo o que ocorrera.

Marcos A. contou aos policiais que trabalhava com a vítima em uma fazenda e, na madrugada da última terça-feira, 6, tiveram um desentendimento enquanto ingeriam bebida alcoólica. O acusado teria esperado o momento em que a vítima foi dormir para então desferir golpes de machado na cabeça da vítima. Em seguida, Marcos Antônio teria colocado fogo ao corpo de Nilcélio, o qual estava deitado em uma rede. Após cometer o crime, o suspeito teria subtraído a motocicleta da vítima e se evadiu do local.

O acusado possui algumas passagens por furto e adulteração de veículo automotor, mas como não estava em situação de flagrância, foi recolhido em cumprimento mandado de prisão, motivado pelo descumprido o regime semi-aberto. A autoridade plantonista, juntamente com o Delegado Thiago Emanuell Vaz Resplandes, representou pela Prisão Preventiva do investigado, para mantê-lo preso também no procedimento que apura o delito de homicídio.

Ainda nesta quinta-feira, em continuidade às investigações, os policiais civis localizaram outras pessoas que adquiriram o veículo da vítima e realizaram a apreensão da motocicleta. O procedimento foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Policial e será finalizado pelo Delegado Wilson Elias de Oliveira. Após os procedimentos cabíveis, Marcos A. foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Guaraí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.