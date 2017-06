Os projetos de expansão da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a retomada das obras que estavam paralisadas e a construção do Hospital Universitário estão sendo viabilizados com recursos que foram destinados pela deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO). Esses recursos, que ultrapassam R$ 110 milhões, foram viabilizados por meio de emendas de bancada apresentadas pela parlamentar, emenda na Lei Orçamentária Anual (LOA) e gestão junto ao Ministério da Educação para dar continuidade nos projetos da universidade.

Professora Dorinha vem atuando em parceria com a UFT desde 2013 quando a primeira emenda de bancada para a construção do Hospital Universitário foi destinada pela parlamentar. Desde então, a democrata vem conseguindo levar recursos para a ampliação da universidade.

A deputada reforçou o seu compromisso em contribuir com a expansão da UFT e a construção do hospital universitário para que o Tocantins possa ter o seu espaço de ensino e pesquisa, mas, sobretudo, de atendimento à população. Ela destacou ainda que a atenção em defesa da educação deve ser suprapartidária.

Principais recursos destinados pela Professora Dorinha para a UFT

Emenda de bancada para a implantação do Hospital Universitário da UFT - R$ 26.778.775,00

Custeio para Pesquisa e Ensino da UFT R$ 500.000,00

Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins - LOA R$ 8 milhões

Retomada das obras nos câmpus de Araguaína, Gurupi, Tocantinópolis, Arraias, Porto Nacional, Miracema e Palmas R$ 18.687.518,59

Obras dos campi de Arraias, Miracema, Porto Nacional e Tocantinópolis - R$ 10 milhões

Aquisição de equipamentos R$ 6 milhões

Emenda de bancada para reestruturação e Expansão da UFT R$ 16.797.526,00

Emenda de bancada para reestruturação e expansão da UFT R$ 23,5 milhões