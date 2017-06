Com a finalidade de aproximar a comunidade da instituição, além de valorizar o público interno, a Polícia Militar realiza nesta próxima quarta-feira, 14, a partir das 19h, no pátio do Quartel do Comando Geral (QCG) em Palmas, o “Arraiá da Puliça Militá”. O evento tem uma proposta lúdica que envolve os policiais militares e seus familiares. A festa junina beneficente pretende arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados para a ONG Meninas de Deus. O evento é organizado pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar com apoio de parceiros.

Para participar da festa basta trocar dois quilos de alimento não perecível (exceto sal e cuscuz) pelo ingresso do Arraiá. As trocas já podem ser feitas no quartel do 1º e 6º Batalhão da PM, Colégio da Polícia Militar, e Assessoria de Comunicação no QCG. No dia do evento também ocorrerá troca de ingressos.

Dentre as atrações do Arraiá da Puliça Militá está a apresentação da quadrilha junina “Coronéis da Sucupira”, e quadrilha “Matutos do CPM”, formada por alunos do Colégio da Polícia Militar de Palmas. A animação do evento ficará por conta da banda Paraíba dos 8 Baixos, e do animador Luís Forró, que atuará voluntariamente. Os participantes são convidados a irem para a festa junina caracterizados, já que na hora será montada uma quadrilha improvisada, que pretende proporcionar momentos de interação e pura diversão.

Os participantes da festa terão à disposição barracas com comidas típicas, bebidas, brinquedos infláveis para as crianças, muita música e dança. A chefe da Assessoria de Comunicação da PM, major Lourdes Cristina Coelho, explica que a concepção desta festa junina surgiu a partir da necessidade de abrir as portas do Quartel da Polícia Militar como forma de estreitar os laços com a população em um ambiente descontraído, e atuar como intermediário na arrecadação de alimentos para doação à instituição social, fazendo o bem a quem necessita.