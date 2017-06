Acadêmicos do curso de direito na Universidade Federal do Tocantins (UFT), desenvolveram através da disciplina Seminários Interdisciplinar, a cartilha "Direito à Saúde Pública - Um Guia Para Conhecer e Garantir seus Direitos", com orientações sobre o direito à saúde.

Na cartilha estão disponíveis informações para ajudar o cidadão tocantinense, em especial o palmense, a conhecer seus direitos e a quem recorrer, em caso de desrespeito.

A Cartilha contém orientações para que o cidadão receba o atendimento de saúde que esteja precisando com maior agilidade junto à administração pública. Caso esse atendimento seja negado ou postergado pelo poder público, é orientando aos usuários como buscar o acesso à justiça e assim assegurar o seu direito.

Cartilha

A cartilha é fruto da ação realizada na disciplina Seminários Interdisciplinar I e II: um Minicurso com o título “O Papel do Profissional de Saúde na Judicialização da Saúde Pública", ministrado pela mestranda Dorane Rodrigues Farias (UFT/ESMAT), com orientação da professora, doutora. Aline Sueli de Salles e ainda com participação voluntária na ação de Ingridy Diaquelem Ramos Sousa, aluna orientanda da Profeffora Aline Sueli. Sendo o minicurso um dos produtos do mestrado concluído por Dorane Rodrigues Farias (UFT/ESMAT) que teve como Orientadora a Professora Aline Sueli.