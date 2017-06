Em audiência na quarta-feira, 14, com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Silvio de Souza Pinheiro, o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) e o senador Vicentinho Alves (PR/TO) solicitaram via ofício protocolado a liberação de pagamento dos recursos no valor total de R$ 2.772.178,00 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Dois Mil e Cento e Setenta e Oito Reais) para a construção de creches e quadras esportivas e aquisição de ônibus escolar em 21 municípios tocantinenses.

“Construir mais creches e quadras esportivas é um caminho indispensável para a melhoria da qualidade da educação não só do Tocantins, mas do País como um todo", disse o deputado Vicentinho Júnior. Os veículos vão contribuir principalmente para os alunos, que residem em lugares carentes. "Os ônibus têm especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes e adequados às condições de trafegabilidade das vias, da zona rural e nas comunidades da área urbana”, concluiu Vicentinho Júnior.

Confira abaixo a relação dos municípios contemplados:

✔Aliança - Ônibus Escolar - R$ 168.000,00;

✔Araguacema - Construção de Quadra - R$ 15.300,00;

✔Babaçulândia - Construção de Creche - R$ 76.029,88;

✔Brasilândia - Construção de Escola - R$ 91.845,97;

✔Cachoeirinha - Construção de Quadra - R$ 45.899,58;

✔Conceição do Tocantins - Ônibus Escolar - R$ 160.000,00;

✔Colinas - Construção de Quadra - R$ 32.080,30;

✔Colinas - Construção de Quadra - R$ 72.715,34;

✔Colinas do Tocantins - Construção de Escola - R$ 141.286,55;

✔Colinas do Tocantins - Construção de Escola - R$ 282.573,10;

✔Esperantina - Construção de Escola - R$ 112.405,64;

✔Goiatins - Construção de Quadra - R$ 79.493,34;

✔Goiatins - Construção de Escola - R$ 24.642,65;

✔Gurupi - Construção de Creche - R$ 279.276,40;

✔Itapiratins - Construção de Escola - R$ 43.619,69;

✔Itapiratins - Construção de Escola - R$ 13.456,09;

✔Mateiros - Ônibus Escolar - R0.000,00;

✔Nova Olinda - Construção de Escola - R$ 132.854,28;

✔Nova Olinda - Construção de Escola - R$ 173.732,52;

✔Palmeirópolis - Construção de Creche - R$ 76.029,88;

✔Paranã - Construção de Escola - R$ 153.741,94;

✔Peixe - Construção de Quadra - R$ 20.313,82;

✔Presidente Kennedy - Construção de Creche - R$ 63.358,24;

✔São Félix - Ônibus Escolar - R$ 160.000,00;

✔Santa Rita - Construção de Escola - R$ 51.079,80;

✔Silvanópolis - Construção de Escola - R$ 81.756,04;

✔Silvanópolis - Construção de Escola - R$ 45.474,57;

✔Xambioá - Construção da Quadra - R$ 15.213,79;