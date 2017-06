A Unidade Sesc de Paraíso do Tocantins realizará neste dia 15 de junho, a partir das 16h, a II Campanha do “Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa”. A ação se baseará em uma panfletagem nos estabelecimentos públicos e privados do Município.

A II Campanha do "Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa" é uma realização da Assistência Social do Sesc por meio do Grupo de Convivência Vida Ativa. A dinâmica a ser adotada será a visitação aos estabelecimentos público e privado, além das principais avenidas e praças da cidade, com o objetivo de, por meio de panfletagem, buscar a conscientização da população para evitar esse tipo de violência social.

