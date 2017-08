A VLI, empresa especializada em soluções logísticas que integram ferrovias, portos e terminais está com inscrições abertas para processo seletivo do seu programa Jovem Aprendiz. Há oportunidades para diversas áreas de logística, voltadas para jovens que estão ingressando no mercado profissional. As inscrições vão até o próximo sábado, 20 de agosto.

Para concorrer, o candidato precisa ter entre 18 e 22 anos, ensino médio completo e residir na cidade de Palmas. Os interessados deverão se inscrever, simultaneamente, pelo site www.vagas.com.br, através do código V1558202 cargo Jovem Aprendiz em Operações Logísticas 6hs e, também, no site da VLI-Logística - www.vli-logistica.com.br, código 658 para fazer a sua inscrição.

A VLI possui um programa de inclusão e, por isso, incentiva que profissionais com deficiência também participem do processo seletivo. Os candidatos com deficiência não precisam atender ao limite de idade de 22 anos.

O Programa Jovem Aprendiz tem duração de até dois anos e é dividido em duas fases: a teórica, realizada em parceria com o SENAI, e a prática, em uma das áreas da VLI. A companhia oferece a bolsa-auxílio e benefícios.

Um dos principais objetivos da VLI é ter os melhores profissionais trabalhando e crescendo com a empresa. Para isso, a companhia investe em diversos programas de formação profissional, promovendo a inclusão de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e pessoas com deficiência.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no País, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Eleita a melhor empresa de infraestrutura do país pelo anuário Épocas Negócios 360º e escolhida como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar pela revista Você S/A, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.