A atração do Aperitivo Sonoro desta sexta-feira, dia 18 de agosto, será o músico e saxofonista Fernando Max. O artista se apresenta no Tênis Sesc, no Aureny III a partir das 19 horas. Aquele lugar onde você curte uma boa música, em uma lanchonete com preços acessíveis e em um ambiente tranquilo e confortável. A entrada é gratuita.

Fernando Max é paulista de Adamantina. Iniciou-se na música dentro da Igreja Católica. Estudou música em Alagoas, com o maestro José Rubens, na Banda de Música Filarmônica Bom Jesus. Depois aprofundou seus estudos em Porangatu (GO), com o maestro Sílvio de Brito e também passou pela Escola de Música de Brasília (EMB). Tem gravados dois CDs de canções populares (nacionais e internacionais) em versões instrumentais, ao som do saxofone.

Os espectadores vão acompanhar diversos ritmos musicais, como xote, merengue, samba, forró, MPB, bossa-nova, chorinho e os sucessos internacionais.